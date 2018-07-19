暑假出遊！持icash搭交通工具 點數加倍送

2018年07月19日 17:01 工商 劉馥瑜

持OPENPOINT APP綁定的icash2.0，至7-ELEVEN購買指定商品，即可開始累計星獎賞。圖／業者提供

暑假出遊旺季到來，愛金卡公司(icash2.0)宣布，即日起針對暑假出遊旺季推出多重交通贈點優惠！年底前持icash2.0搭乘捷運、台鐵，天天贈1倍OPENPOINT，8月31日前再加碼，只要搭乘台鐵、桃園機場捷運、高雄捷運(含輕軌)，每趟贈300點OPENPOINT。

此外，持icash2.0聯名卡搭乘台北捷運的民眾，若當日持該卡到7-ELEVEN以icash2.0功能消費，將再贈2倍OPENPOINT(總計3倍點數)，除了可累積OPENPOINT點數，也可同時累積環保綠點，雙重集點更超值！

愛金卡公司指出，點數經濟熱潮持續延燒，為提升OPENPOINT VIP會員使用APP的黏著度，OPENPOINT推出全新的回饋獎勵機制「OPEN REWARDS 星獎賞」，消費者只要下載OPENPOINT APP，註冊OPENPOINT VIP會員後，持綁定的icash2.0至7-ELEVEN購買指定商品，即可開始累計星獎賞，到達活動門檻即可免費兌換商品。

首波活動自即日起至8月12日止，持綁定之icash2.0購買CITY CAFE或現萃茶全品項任一杯，即可獲得1枚星獎賞，集滿8枚就可免費兌換一杯大杯美式或四季春青茶，集滿10枚就可兌換黑糖珍珠撞奶或大杯拿鐵。持一銀、中信、合庫icash2.0聯名卡以icash2.0功能消費，每杯最高再加贈1000點OPENPOINT。

除了搭交通工具回饋外，愛金卡公司表示，icash2.0卡友可別忘了，7月30日前星巴克天天OPENPOINT點數5倍送；9月30日前持icash2.0聯名卡或指定品牌卡，至康是美、21PLUS、21風味館、酷聖石、Semeur聖娜、高雄夢時代(指定櫃位)、台北統一時代百貨(指定櫃位)、聖德科斯、光南大批發、日藥本舖等，以icash2.0功能支付，單筆滿300元就贈3,000點OPENPOINT (每卡每月合併通路最高30,000點，可換6杯CITY CAFE中杯美式)，輕鬆累點，聰明消費省更多。

(工商 )