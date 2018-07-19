心腹許立民離開北市府 柯P稱借調程序複雜

2018年07月19日 16:53 中時 張潼 、 范揚光

台北市長柯文哲愛徒、社會局長許立民因借調期滿，月底就要請辭回到台大醫院工作。柯文哲稍早受訪時被問到是否借調程序有烏龍、有瑕疵，導致許不得不趕緊回到醫院，或者許立民是要進入競選團隊？柯表示借調規範很複雜，要請人事處說明；但剛剛柯文哲與高中學生舉辦「嗡嗡嗡市政體驗營」模擬市政會議時則表示，要叫40歲的醫生決定要當公職還是當醫生、甚至從此放棄醫學，衝擊很大。

許立民昨受訪時說，借調期滿將於8月回台大醫院任職，但台大醫院說，許有資格申請延長借調，全看個人意願，引發外界揣測為什麼許不申請延長，是否要轉入競選團隊，或是借調程序出問題？高中生今也問柯文哲「社會局長什麼時候會回來？」

對此，柯文哲表示，不曉得、看他啦，因為即使是他自己，當年55歲離開台大醫院都覺得很難適應，剛剛當市長時晚上做夢都會夢到回醫院，所以對40歲的人（指許立民）來講，這也是一個心理衝擊，也就是「要當行政人員還是回去當醫生」。反而像他的老師（指衛生局長黃世傑）65歲不當醫生還當行政，就適應比較良好。

柯文哲還說，當醫生太專業了，除了當醫生之外也不曉得要做什麼；柯一開始脫口而出「對我們來講做其他工作都是玩票」，但他又接著澄清不是玩票，就是人生意外。

學生追問，是否可能再借調一次？柯文哲說，有時就是個人問題，就是要不要把過去熟悉的一切都停止掉、轉換跑道。他以自己為例，過去是很top的醫生，以前在醫院每天上班都被感謝、像是活菩薩救人無數，但現在到議會「我的天啊！」心裡很難適應；而且，以前當醫生是在救人，現在處在一個不正常社會要當政治人物蠻痛苦的，講實話也被K、講謊話又不太會，一講實話就失言。

(中時 )