鄭伊健、陳小春5兄弟獻唱主題曲 成龍挺《黃金兄弟》金「看得非常爽」

2018年07月19日 16:48 中時 潘鈺楨

鄭伊健、陳小春、謝天華、錢嘉樂、林曉峰20後再合體拍電影。（電影公司提供）

鄭伊健、陳小春、謝天華、錢嘉樂、林曉峰5兄弟出席第4屆成龍國際電影周開幕式，5兄弟獻唱新電影《黃金兄弟》主題曲〈一起來，一起走〉，親自替電影站台的成龍表示：「20年來，這5個人的兄弟情不管是戲裏戲外都依然這麽濃厚，是非常難得的，也是這個社會目前非常需要的正能量；同時電影中的各種槍戰和追車戲等動作大場面，一定會讓大家看得非常爽！」

導演兼主演的錢嘉樂近年來一直以資深動作指導的角色參與各大影片，電影在匈牙利、日本、黑山、台灣、內蒙古等多地拍攝，錢嘉樂表示：「我們20年前一起拍戲，從1998年到2018年正好是我們5位兄弟最黃金的20年。這次合作也是對我們兄弟間情義的一個紀念與回顧。」

從《98古惑仔之龍爭虎鬥》開始，20年來作為香港電影的黃金一代，鄭伊健、陳小春、謝天華、錢嘉樂、林曉峰5位好兄弟雖然私下的感情深厚，但在大銀幕上卻鮮有5人一起合作的身影，這次萬眾期待的回歸之作，是20年後兄弟5人的大銀幕再團圓，有網友表示「憑這幾兄弟20年來如此有情有義，就必須看」、「我就是看著他們的電影長大的，他們就是我青春的證明啊」。

《黃金兄弟》講述兄弟5人執行一項絕密任務，卻慘遭設局及利用，引發出了一連串追殺事件。影片由錢嘉樂導演，曾志偉監製，鄭伊健、陳小春、謝天華、錢嘉樂、林曉峰、曾志偉主演。《黃金兄弟》將搶占中秋檔期。

(中時 )