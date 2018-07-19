棄讀建中選北科大五專 網友：學生一定會後悔

台北科技大學開設五專菁英班，吸引一名可上建中的學生報到。（圖擷取自北科大官網）

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中時電子報
/綜合報導

棄讀建中選五專，台灣低薪現況讓家長想法逆轉！今年首招的台北科技大學五專菁英班聯合免試開出16個名額，錄取到一名成績可上建中的學生，可見家長想法已有所改變。學者分析，台灣大學生普遍低薪現象，應是家長轉念的一大原因。

聯合報報導，北科大新設智慧自動化工程科，五專菁英班招收30人。 該校機電學院院長張合表示，聯合免試名額16名，有3倍人數報到，其中有一名學生成績可上建中，還有可上師大附中、成功高中、松山高中等共4人。

北科大新設五專菁英班，當初號稱開出百萬獎學金，要與建中搶才，此外校方還祭出50萬或五年學雜費全免等獎勵。果真重金策略奏效，吸引一名成績可上建中的學生。

願意讓孩子放棄就讀建中，張合觀察，是台灣的低薪狀況讓家長觀念翻轉。家長願意讓孩子跳脫高中制式化教育，走另一條道路。用五年時間去拚七年的就業能力(高中三年加大學四年)。

不過，棄讀建中選五專搶就業，這樣的選擇對嗎？不少網友並不認同。「若唸建中 能考上台清交成電資醫學 也不用怕低薪好嘛」、「他太年輕了，根本不知自己損失的機會成本」、「會後悔的 過來人」、「這個班真的收不少前段學生，只是沒有大學學歷，很難出國進修啦」、「恐龍家長扯後腿囉」。

(中時電子報)

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