馬涉三中案 洪耀福：馬英九不是吃素 一定還掌握其他人證據

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前總統馬英九涉入「三中案」，民進黨秘書長洪耀福今表示，馬英九不是吃素，金溥聰一定會掌握很多「黨產私有化」證據，這是一個共犯結構 ，一定會恐嚇，變成讓這些人不得不挺，「清朝的《百官行述》不都是這樣幹嗎？」

洪耀福強調，看到「三中案」起訴書，「哇！原來這麼精彩，證明過去大家的懷疑是事實，從三中案看到黨產變私產等從這樣搬運方式，真是駭人聽聞。」

馬英九捲入「三中案」，更批「政治力介入奉命起訴」的反應，洪耀福說，「馬英九緊張樣子，看起來蠻嚴重的」，馬英九的反應，放話要選總統，導向治迫害，顯然傷害大，「要用政治迫害來做他的護身符，看他有在準備參選下屆總統」。

至於「三中案」是否延燒到國民黨？洪耀福說，一定會的，黨產變私產，國民黨這些年把黨產變私產，五鬼搬運，放到自己口袋，好像變成慣例。

被問到國民黨該不該為馬英九「三中案」背書？洪耀福表示，就政客來說，當然希望國民黨幫馬背書，馬英九是即將溺水的人，當然希望拉著所有的人，把所有的人綁在一起、捆在一起，就一起溺水，「對民進黨就政客角度，當然希望把他綁在一起」。

洪耀福也強調，不過黨產私有化，不是只有馬一人，他一定掌握很多人，行管會應該會有很多資料，馬英九不是吃素，金溥聰一定會掌握很多，把黨產私有化的證據一定很多，共犯結構，一定會恐嚇變成大家不得不去挺。「我相信國民黨海外一定有很多錢，但是看被個別政治人物控制還是有誰控制。」

(中時 )

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