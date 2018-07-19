新竹》市長參選人謝文進批林智堅是椪風市長 只為自己造勢

2018年07月19日 17:08 中時 陳育賢

新竹市長參選人謝文進（中）19日與市議員黃美慧（左）與陳啟源，抨擊市府燒錢辦活動，根本是為市長個人造勢。（陳育賢攝）

新竹市長參選人謝文進19日抨擊市府燒錢辦活動，但工程現場卻是垃圾一堆、工程品質低劣。（陳育賢攝）

新竹市長選戰第1槍！新竹市長參選人、議長謝文進19日首次以參選人身分召開記者會，抨擊市長林智堅只會花錢辦活動，新竹300博覽會花這麼多錢，請一堆政治人物來，意圖很明顯只是為自己造勢，學童熱昏了，為何不省點錢今年就裝冷氣，還要等明年，根本是只會辦活動的市長。

市長林智堅辦公室主任張哲修則回應表示，相關議題市府已多次說明，很遺憾少數人為了選舉曲解事實，民眾期待的是看到牛肉和政績，謾罵和口水不會得到市民的認同。

謝文進今天與市議員陳啟源、黃美慧召開「椪風市長漏風飾政」記者會，針對市政府花費5400萬元，大張旗鼓舉辦新竹300博覽會活動，每天都請政治貴賓來，表面上是為新竹市宣傳，實際上卻是在進行市長個人的政治選舉秀。

謝文進指出，市府花數百萬元宣傳經費，但其中的關新公園到昨天仍像是工地一樣，不僅有鐵網、交通錐、還有一堆垃圾，這根本是惡搞、椪風，是唬爛宣傳工程，這怎會是他自稱的「光輝城市、進步新竹」。

(中時 )