暑假打工要注意　勿陷毒窟、詐騙幫手

暑假打工要注意，台中市春社派出所副所長周明勳到嶺東科大，反毒、反詐騙宣導，希望藉此提升學生對於反毒的認知及打工陷阱的防範意識。（黃國峰翻攝）

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因應暑假來臨，不少學生會利用此時間打工賺錢，增加社會歷練，一些不肖業者也會利用此機會，以「輕鬆、高薪」為噱頭引誘想打工的學生。為避免學生掉落陷阱，台中市第四警分局春社派出所副所長周明勳日前至轄內嶺東科技大學進行數場反毒、反詐騙宣導，希望藉此提升學生對於反毒的認知及打工陷阱的防範意識。

因為不少不肖業者會利用網路或通訊軟體刊登不實廣告，以「輕鬆、高薪」為噱頭引誘想打工的學生，台中市警第四分局春社派出所副所長周明勳，舉了幾件實際案例分享，並用互動討論方式，讓青年學子在與校外人事物接觸時強化自我保護意識。

另外也展示最新型毒品偽裝成咖啡包、梅片、毒巧克力、軟糖等樣式給學生認識，並播放吸食毒品後對身體健康造成不良影響的影片，希望增加學生認識毒品的知識，降低被害機會、提高自我防衛能力。

春社派出所副所長周明勳表示，青少年開始接觸毒品的原因，通常是受到同儕的壓力及對毒品的好奇心，呼籲青少年交友要慎選，勇於對暴力、毒品、不當誘惑等威脅說不，別用「毒」來「賭」你的一生。

警方將針對青少年易聚集之網咖、KTV、夜店及賭博性電子遊戲場所加強查緝，歡迎一起加入友善通報網，即時反映各項治安情資，希望藉由警、民雙方所建立起互信之基礎，共同阻絕不法入侵社區，維護優質的生活環境安全。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

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