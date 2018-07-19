總統府發言人黃重諺老婆力挺 黃光芹批：公私不分

總統府發言人黃重諺。（中時資料照片）

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資深媒體人黃光芹槓上總統府發言人黃重諺事件愈演愈烈，黃重諺妻子林秉儀稍早發文相挺，在臉書回應「發炎人連他老婆的電話都不接了」，部分挺黃的媒體也出手貼文相助，不過此舉再度惹惱黃光芹，痛批「公私不分」，要求「媒體幫眾與官夫人，請靠邊站！」

黃光芹不滿黃重諺身為總統府發言人卻未善盡職責，不僅媒體電話選擇性接聽，還經常已讀不回，這兩天透過臉書痛批。

同為媒體人的黃重諺妻子林秉儀稍早在臉書po上與黃重諺在line上的對話，對話裡林秉儀從下午4點傳訊息和打電話給黃重諺，全都已讀不回，忍不住抱怨「你又要開始不理人了嗎？」，黃則在下午7點左右回了「會議」兩字，之後又再無訊息。

林秉儀以此證明「發炎人連他老婆的電話都不接了」，並標註這是「weekday的日常」「黃先生你下次再不接」「我會寫臉書飆你」。部分跑府線的記者也發文挺黃重諺，感謝其長期關照。

黃光芹在臉書再度發文表示，今天一大早，黃太太（林秉儀）出馬攝政，寫簡訊給黃光芹老公，進場圍事。「我老公請她讓當事人處理。今午有共同友人非見面不可，傳達在意我開炮，傷心難過等語。我建議公事公辦，拒絕官夫人文化」。

她批評事情愈演愈烈，官夫人竟然po文護夫，說有時老公也不接她電話，「這是哪一椿跟哪一椿，妳是他太太、我是媒體人，難不成要大家公私混著一起來！」

黃光芹諷刺的說，早就知黃發言人、夫人，與跑線記者搞小圈圈，搞好了關係、電話無死角，「日日獲臨幸的記者，竟然忘了自己是誰，急著幫主子圍事，po文發話，感謝長期獲主子寵召，令人拍案驚奇：原來現在記者是這樣當的，還自以為樂，好不快哉!」

文末強調，她只尊重另一發言人林鶴明的正式回應，「其他人放馬過來，我穿草鞋的，打算和那些穿阿瑪尼西裝的發言人，以及平常下跪幫當權者擦皮鞋的記者，好好幹一場！並標記「討厭官夫人文化」「鼓勵無脊椎記者從良」。

(工商 )

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