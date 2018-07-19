彰化》國民黨彰化縣埔鹽鄉長初選民調 施建樑出線

2018年07月19日 17:16 中時 鐘武達

國民黨埔鹽鄉黨部19日公布鄉長初選民調結果。（鐘武達攝）

千呼萬喚！國民黨埔鹽鄉長初選民意調查結果19日出爐，在民意調查協調小組委員施炳滄、律師邱垂勳見證下結果公布，施建樑以平均支持率55.481%領先黃素錦的44.519%勝出，鄉黨部表示將盡速召開委員會報請縣黨部通過提名。

埔鹽現任國民黨籍鄉長楊福地將兩屆任滿，彰化縣年底五合一選舉，這場選戰是兵家必爭之地，目前表達參選意願者至少有7人，除了民進黨已經提名的謝采芳，綠營還有林斯明，無黨籍有鄉代會主席許文萍、前民政課長陳東松、村長施登源，而國民黨則有施建樑與黃素錦爭取代表權。

參加國民黨埔鹽鄉長初選的2人競爭很激烈，施建樑是前省議員施松輝之子，在縣府工務處服務17年，為了年底選戰，已經辭去公職。黃素錦，曾是國民黨婦女幹部，連任3屆鄉民代表。兩人在地方都有雄厚實力。

這次國民黨委託「艾普羅民意調查公司」與「TVBS民意調查中心」針對「政黨對比」與「黨內互比」項目進行調查，結果施建樑在兩家公司的兩項數據都以過半的支持率領先而勝出。

民調結果公布，施建樑主動上前向黃素錦致意握手，雙方都頗有君子風度，不過，黨部邀請兩人上台「團結」氣勢時，黃素錦雖面帶微笑，手卻未跟著舉起，場面有點尷尬。事後，施建樑發表感言時不忘呼籲「國民黨要團結，才能打贏這場選舉」。

(中時 )