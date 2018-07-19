財長蘇建榮：明年推windows版線上報稅、行動支付繳稅

2018年07月19日 17:31 中時 張理國

去年MAC版報稅軟體被批評難用到爆，今年在改善後，財政部長蘇建榮說，5月申報個人所得稅時，MAC版報稅系統受到很多民眾肯定，明年線上報稅系統將推展到windows版，民眾將可直接報稅，不用再下載報稅軟體；另外，針對賴揆指示積極推廣行動支付，蘇建榮也說，明年將會加強推動行動支付繳稅。

財政部今天在行政院會報告「106年度所得稅結算申報辦理情形」，財政部表示，106年度所得稅結算申報於今年5月31日辦理完成。營利事業所得稅部分，總申報件數91.7萬件，較上年度89.3萬件，成長2.7%；總自繳稅額新台幣3438.61億元，較上年度2961.61億元，增加477億元(16.1%)，另境外電商申報營利事業所得稅件數58件，申報應納稅額6.82億元。綜合所得稅部分，總申報件數630.55萬件，較上年621.90萬件，成長1.39%；自繳稅額扣除退稅額後，稅收淨額1440.35億元，較上年度1,426.30億元，增加14.05億元(0.99%)。

財政部並說，推動利用網路辦理綜合所得稅申報之便民服務措施，106年度採用網路申報戶數達386.86萬件，較上年度374.82萬件，增加約12.04萬件，成長3.21%。至於綜合所得稅稅額試算服務，財政部說，

本服務自100年開辦以來，逐年精進服務內容，減輕民眾報稅負擔，106年度採用稅額試算服務申報220.66萬件，占總申報件數之比率為34.99%，較上年度219.43萬件，增加約1.23萬件。106年度綜合所得稅網路申報386.86萬件及稅額試算服務申報220.66萬件，合計占總申報件數之比率達96.34%，提供民眾便捷之報稅管道，有效減輕民眾報稅負擔。

賴揆表示，財政部推動所得稅結算申報各項報稅便民服務措施，一年比一年有所進步。今年繼續與內政部及衛福部合作，強化網路申報服務及改善系統使用流暢度，讓今年綜所稅以人工申報方式所占比率僅剩3％，線上報稅服務的滿意度達96％，值得肯定；另外，賴揆也指示各部會應持續推動行動支付。

蘇建榮則說，賴揆已指示，2025年行動支付的比例要占90%，財政部積極推動，除了公股行庫的Taiwan pay，民進黨的支付寶、街口、Android pay、Samsung pay、Apple pay等都會加以容納，行動支付除了房屋稅、地價稅、使用牌照稅外，在所得稅部分，今年總筆數約2萬多筆，稅額6.08億元，未來也會積極推動行動支付繳稅，今年底開始，Taiwan pay就可以綁定信用卡，很多民眾都用信用卡繳稅，因為可以分期付款，所以明年開始就可以綁定信用卡繳稅，當然其他行動支付系統也可以綁定信用卡繳稅。

蘇建榮也補充說，今年繳稅時，MAC版報稅系統受到很多民眾肯定，明年線上報稅系統將推展到windows版，民眾將可直接報稅，不用再下載報稅軟體。

(中時 )