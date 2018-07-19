犒賞老爸！星巴克父親節蛋糕 預購88折

2018年07月19日 17:04 工商 劉馥瑜

星巴克芒果戚風蛋糕。圖／星巴克提供

星巴克厚抹茶千層薄餅。圖／星巴克提供

星巴克布丁三重奏，有原味、抹茶紅豆、芒果口味，各兩入。圖／星巴克提供

父親節即將到來，星巴克特別推出6款父親節蛋糕甜點，包括「芒果戚風蛋糕」、「厚抹茶千層薄餅」、「香蕉巧克力棋盤蛋糕」、「布丁三重奏」、「咖啡巧克力松露蛋糕」及「檸檬塔」，為了犒賞爸爸們，即日起至8/1推出88折預購優惠，更提供「A店訂購B店取貨」服務。

芒果是台灣代表性的水果！據星巴克介紹，這次推出「芒果戚風蛋糕」(6吋750元)，以原味戚風蛋糕包裹著芒果慕斯與芒果丁，上層鋪上香甜芒果，外層抹以淡淡的芒果奶油增添香氣，整體口感平衡，濃濃的芒果香，綿密的蛋糕口感，為爸爸們帶來獨特的新鮮感受。

另，「厚抹茶千層薄餅」(6吋850元)，是選用日本抹茶粉製作而成，特別增加抹茶奶油的份量，在層層堆疊的抹茶薄餅上，營造出更濃郁綿密的口感與抹茶風味，表層造型以代表爸爸的鬍子裝飾，是送給爸爸的好選擇。

至於「咖啡巧克力松露蛋糕」(4吋400元)，是以義大利烘焙咖啡融合巧克力蛋糕，其中，蘊含迷人的巧克力榛果及酥脆的餅乾脆片，多層次的組合展現豐富口感，裝飾的巧克力粉猶如從土裡挖出來的松露一般，故以此命名。

以下是星巴克2018父親節預購優惠活動相關規則：

預購時間：7/11-8/1

預購期間結帳購買4 吋香蕉巧克力棋盤蛋糕、6 吋芒果戚風蛋糕、6 吋厚抹茶千層薄餅、6 吋檸檬塔、4 吋咖啡巧克力松露蛋糕、布丁三重奏禮盒，合計6 款商品，享有88 折優惠。

零售時間：8/2-8/8

零售期間以原價銷售，蛋糕全系列訂購後3天後可於原門市取貨或A店訂貨B店取貨兩種選擇。

其他注意事項：

離島門市(金門風獅爺、澎湖喜來登、馬祖)可作為銷售(A 訂，僅限本島門市取貨)，但無法設為取貨門市(A 取、B 取皆無法設定)。新光、漢神巨蛋B1、京站2、同領、高雄榮總與興南門市無法作為B 取門市。

(工商 )