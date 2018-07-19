數理資優班轉考社會組科系 靠自學拿下花蓮區一類組狀元

2018年07月19日 17:05 中時 張祈

指考成績今公布，花蓮高中拿下一、二類組狀元，其中花蓮高中劉天衢考學測失利後，跟著同學黃翔峰轉考一類組考試，短短4個多月的準備時間，兩人分別奪下花蓮區一類組第一名及第三名，謙虛地說自己是運氣好。

學測考試失常後，劉天衢重新評估未來方向，雖在數資班三年，但對自然科專業較沒興趣，決定轉組報考一類組，原以為要孤軍奮戰，發現同學黃翔峰也有意轉組，兩人就作伴一起自學。

備考期間全部自己來，劉天衢歷史就拿下88.6分的高分，他說，保持每天的讀書計畫，一科都不能少，歷史重視脈絡的掌握、地理則是圖表的解讀，未來想選讀台大會計系或財金相關科系，可能跟自己喜歡下圍棋有關，喜歡掌控戰略的感覺。

同樣轉組考的黃翔峰說，社會科成績考好不難，但要考高不容易，原本有意申請大陸學校，但因今年申請分數「暴增」未能如願，轉組考試家人都支持，受到法官爺爺影響，則希望能夠考取法律相關科系，跟爺爺當同行。

另外，第二類組榜首林无岸自認為「不是台大的料」，退而以清華大學做首選，學測因國文成績為達頂標，第一階段就被刷掉，指考期間加倍努力唸書，考出連自己也意外的431.8分，被問起是不是要如願念清大，他靦腆說，台大也可以。

花蓮高中這次指考400分以上共有16人，第一、二類組狀元及第一類組榜眼魯勝源皆落在花中；花蓮女中400分以上則有10人，其中包括第三類組榜首，渴望能再添一名醫學系學生。

(中時 )