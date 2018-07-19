貿易戰 陸外交部：美方別做17世紀的唐吉軻德

2018年07月19日 17:47 旺報 賴志昶

美國白宮日前指出，中美貿易戰無法解決分歧，「責任在中國」。大陸外交部發言人華春瑩19日下午回應，美方才是導致事態發展升級的直接和根本原因，「美方某些人不應再沉迷於做17世紀的唐吉訶德」。

華春瑩指出，中方一直在以最大誠意和耐心推動雙方通過對話協商解決分歧，為避免貿易摩擦升級盡了最大努力，「全世界關注中美經貿關係的人也都通過媒體全程跟踪了事態發展的整個過程」。

「美方出爾反爾、言而無信已是世界公認」，華春瑩指出，美方當著全世界人民的面，居然如此「顛倒黑白、倒打一耙」，還是超出了一般人的想像，令人感到震驚。

「真的假不了，假的真不了」，華春瑩表示，中方在兩國經貿問題上都保持「不想打、也不怕打」的堅定立場；但是美方「高舉大棒，脅迫訛詐，蠻橫無理，反复無常，出爾反爾，言而無信」，是導致事態發展升級的直接和根本原因。

華春瑩認為，美方應該清醒認識到，這是經濟全球化深入發展的21世紀，這次它面對的是中國，「美方某些人不應再沉迷於做17世紀的唐吉訶德」。

華春瑩再次強調，中方在中美經貿摩擦問題上的立場始終如一，態度堅定明確，中方「有信心、有底氣、有條件」，也有足夠的能力，維護自身正當合法利益，同世界各國一道維護國際規則和多邊貿易體系。

(旺報 )