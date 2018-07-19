獨／墾丁物價到底高不高 吳奇隆親自回應

2018年07月19日 17:11 中時 洪秀瑛

吳奇隆笑說，科學餵養計畫，吃飽才有力氣減肥。（取自微博）

劉詩詩仙氣十足。（取自微博）

劉詩詩是台灣媳婦。（取自微博）

吳奇隆和劉詩詩在民宿的床單上簽名。（取自白灣粉絲頁）

吳奇隆15日在民宿房內和親友們看世足賽。（取自微博）

墾丁的物價不斷引發爭議，包括天價滷味和高達萬元的海鮮，物價高得讓民眾不敢恭維，這點連吳奇隆和老婆劉詩詩也感受到了。

「四爺」吳奇隆日前帶老婆劉詩詩和台灣家人及台灣遊戲公司員工約25人到墾丁度假5天，向來很照顧家人、員工的他，這次吃住全由他埋單。是否感受墾丁的物價差異，吳奇隆今獨家回應說：「物價確實很高，但服務也有進步。」

吳奇隆對墾丁情有獨鍾，3年前曾被拍到在墾丁大街上買炸魷魚的畫面，親民的他當時沒戴帽子、口罩、墨鏡偽裝，凍齡帥臉讓粉絲留下深刻印象。這個暑假又帶家人和員工旅遊，鍾情墾丁的原因終於曝光，他說：「墾丁空氣好寬廣，海上陸上都可玩，適合全家一起出遊。」

他視墾丁為觀光聖地，粉絲看他帶老婆去度假的畫面曝光後，網路上引起一陣暴動，紛紛留言說他們也要去墾丁玩，倘若有機會，是否願意幫忙帶動觀光人潮？吳奇隆說：「我親身參與就等同推廣。」

度假那幾天，他帶員工們租船出海浮潛，玩得相當盡興，還去了後壁湖漁港大啖海鮮、水果，享受墾丁的慢活步調，對於美麗的墾丁風情，他結束後對親友們說「不工作時就再安排大家一起出去玩」，很有老闆氣度。據民宿業者對媒體表示，吳奇隆一行人住宿3天2夜，以當地同類型民宿價位估算，至少花了15萬招待親朋好友。

吳奇隆當時親切地在民宿房間床單上留下簽名，對民眾有求必應，吳奇隆說「因為不拍照，就簽名留念」。在墾丁那幾天剛好遇上世足冠軍賽，他也分享當時在民宿房裡看賽事，他支持的法國隊果然如願拿到冠軍，他和親友們都嗨翻了。被問到已結婚3年，和老婆做人進度？他則低調閃過這個敏感問題。

(中時 )