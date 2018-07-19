日月潭水社村集會所、老人會館、活動中心　三合一動土

水社村集會所19日吉時動土開工。（沈揮勝攝）

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魚池鄉日月潭水社村集會所，19日祈福祝禱開工動土，將納入老人會館，改建為多功能集會所。（沈揮勝攝）
魚池鄉日月潭水社村集會所改建，鄉親興奮。（沈揮勝攝）
電音三太子串場，充滿喜感。（沈揮勝攝）
由離潭邊僅1公里的中明村村長楊崑欣率隊的受福社區電音三太子，演出精彩。（沈揮勝攝）

日月潭行政區域隸屬於南投縣魚池鄉，核心區水社商圈，村民集會所設在信仰中心「龍鳳宮」廟旁；老人會館位置卻在涵碧半島教師會館下方幽暗樹林，因太偏僻且夜間陰森，銀髮族造訪意願不高，鄉長陳錦倫、縣議員謝明謀大力奔走，爭取經費促其合併重建，19日鄉親歡欣動土。

陳錦倫表示，新建物將以舊集會所基地更新重建，納入老人會館及村民活動中心等多元功能，與大家原本就很熟悉的龍鳳宮、月老祠比鄰而立，總經費1350萬元、預定300個工作天完成。

陳錦倫說，舊集會所屋齡才30多年，原本想直接在二樓加蓋以節省經費，但經結構技師勘查檢驗，發現這樣作基礎強度會有問題，再加上潭區建物這幾年不斷更新變得亮麗，公共建物總得跟上腳步，因此決定整座建物設計重建。

陳錦倫指出，新建物所需經費高達1300多萬元，鄉公所財政拮据、籌款困難，所幸爭取到內政部400萬元補助，再加上縣議員謝明謀、水社村長黃瑞榮大力奔走，以及鄉民代表會支持，工程費得以到位並順利動土。

祈福暨動土儀式由陳錦倫主典，縣議員謝明謀、石慶龍、日管處副處長郭振陵、村長黃瑞榮、龍鳳宮主委劉紘任及副主委黃敬恩、鄉代會副主席梁政裕等陪典；魚池鄉日月潭周邊各村村長及多名鄉代共襄盛舉。

(中時 )

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