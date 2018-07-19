感人！委內瑞拉通膨 慈濟華人志工赴美打工濟貧

2018年07月19日 17:26 中時 廖德修

2014年起委內瑞拉發生通膨經濟危機，貧窮者更難以度日，當地許多人被慈濟志工吳冉云（左1）感動跟著前往訪貧，用西班牙文書寫造冊。（圖／慈濟基金會提供）

委內瑞拉人最重要民生必需品之一的番茄醬，6月要價150萬委幣（VEF），儘管慈濟志工只是發放1瓶番茄醬，照顧戶感恩並珍惜。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工劉炎暖（右一）運用太太吳冉云在美國賺的錢，帶領委內瑞拉本土志工（著背心者）一起舉行小型發放。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工日前捐贈物資給Casa Hogar天主教療養院修女，讓療養院的年長院民不再憂愁下一餐在哪裡。（圖／慈濟基金會提供）

療養院年長者看到慈濟志工感動地表示，「委内瑞拉這麼惡劣的環境，慈濟還來幫我們，非常感恩！也感謝 證嚴法師對我們的關懷。」（圖／慈濟基金會提供）

「萬貫貨幣頻貶值，千金難買維生食，艱辛打工為貧民，發放物資展欣顏。」新台幣150萬元可以買到很多東西，150萬委內瑞拉幣在當地卻只能買到一瓶番茄醬，當地人民打工一個月賺的錢還無法買到1瓶。近年已有上百萬委國人民逃到其他國家謀生。委內瑞拉唯一受證慈濟委員吳冉云為了繼續幫助慈濟照顧戶，隻身前往美國打工掙錢，希望能讓委國苦難人家有所依靠。

由於受到國際經濟制裁，委內瑞拉通膨造成物價飆高，人民缺糧食、民生用品，甚至商家每賣出一件貨品就虧錢。當地因民心不安、經常發生暴動，許多華人已陸續離開委內瑞拉；但是慈濟志工為了定期關懷的照顧戶，咬緊牙根也要想辦法掙錢，提供物資給極貧的苦難人民。

慈濟在委內瑞拉的華人志工只有劉炎暖與吳冉云夫婦，當地貧民撿垃圾、吃香蕉皮為食，夫婦兩人靠著自己種的青菜、根莖類來補充營養，仍然胼手胝足持續幫助當地的老弱病殘。

委國人民主食為番茄醬拌麵粉、奶油配玉米餅，當地1公斤玉米粉、1瓶番茄醬在6月的價格是委幣150萬元，換算成美金是2.5元，但委內瑞拉因嚴重通貨膨脹、貨幣貶值，人民打工1個月也賺不了1美元，很多民眾買不起食物。

慈濟志工不定期發放食物，儘管是一瓶番茄醬，對照顧戶而言，慈濟在困境中還沒忘了他們，心裡滿是感動。委內瑞拉唯一受證慈濟委員的吳冉云表示，現在連每個月關懷的照顧戶都無法幫忙，心裡很難過、又無奈。

6月，吳冉云前往美國找到一份短期的保姆兼家務工作，對吳冉云而言，不僅可以維生，更可以幫助委內瑞拉的貧困人，心裡感到很滿足。

如今的委內瑞拉社會動盪、做生意不易，但礙於當地法令規定，慈濟志工劉炎暖只得留著繼續開店，除了用原價賣給志工或貧民物資，也運用太太吳冉云在美國賺的錢，帶領委內瑞拉本土志工一起作慈善。

日前委內瑞拉慈濟志工舉行小型發放，提供照顧戶當地的主食番茄醬、奶油、香蕉等，也前往定期捐贈物資的Casa Hogar天主教療養院。療養院因為缺乏物資，許多年長者身體瘦弱且營養不足，慈濟志工親自將番茄醬、奶油、麵粉等物資捐贈給修女，讓療養院的年長院民不再憂愁下一餐在哪裡。

年長的療養院院民認出慈濟制服，既開心又感動表示，「委內瑞拉這麼惡劣的環境，慈濟還來幫我們，非常感恩！也感謝證嚴法師對我們的關懷。」

慈濟基金會表示，人心不平難安！能在安定的社會穩定生活，真的要時時感恩。期望人人能開啟愛心、共同維護社會安定，人與人之間互愛、互助，一起打造祥和平安的社會。

(中時 )