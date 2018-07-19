歐客佬咖啡代表台灣參加「世界盃虹吸咖啡大賽」

2018年07月19日 17:32 工商 曾麗芳

「歐客佬咖啡農場」儲備店長張維欣，將代表台灣赴日參加「世界盃虹吸咖啡大賽」。（圖／曾麗芳）

即將代表台灣赴日參加「世界盃虹吸咖啡大賽」的張維欣，今日重現比賽時沖煮咖啡的過程。（圖／曾麗芳）

備受咖啡高手矚目的「世界盃虹吸咖啡大賽」，9月將於日本東京登場，每個國家只能派出一位高手參賽，因此競爭相當激烈，「歐客佬咖啡農場」儲備店長張維欣，日前在台灣區選拔賽中脫穎而出，今年將代表台灣咖啡業界出賽！

與有榮焉的歐客佬執行長王信鈞指出，將砸下百萬重金、送團隊到日本集訓1個月，期能為台灣咖啡業界爭光；不僅如此，為了與台灣咖啡同好一起分享這份喜悅，歐客佬咖啡自明（20）日起至22日、一連3天，全館咖啡豆、精品掛耳式咖啡，祭出「買1送1」優惠！

積極培育咖啡人才的歐客佬咖啡，自去年「世界盃虹吸咖啡大賽（WSC）」台灣選拔賽開始大放異彩，首度出現同一體系4位選手，同時包辦全台前六強之後，今年再度參賽，三位選手張維欣、朱紹麒、王正儀，分別勇奪冠軍、亞軍、殿軍的佳績。3人今（19）日在台中太原旗鑑店重現比賽時沖煮的過程、以及讓現場消費者品嚐冠軍咖啡的滋味。

即將代表台灣赴日參加「世界盃虹吸咖啡大賽」的張維欣，今年27歲，企管系畢業，因為熱愛咖啡、踏上咖啡職人之路，連續3年參加台灣區選拔賽，從最早獲第4名，去年晉升到第2名，今年終於奪冠！他開心地說，這個歷程就是突破自我的一段歷程，「我希望站上國際舞台，讓全世界都能看見台灣！」

王信鈞表示，歐客佬積極培育國內咖啡人才，鼓勵員工利用下班空檔時間多多學習，也設置專業咖啡教室，模擬比賽場地規格，培訓國際咖啡師SCA考官，期許在台灣咖啡產業提供顧客更專業的服務。

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