覺青人呢？凌晨4點偷拆屋被質疑竟惱羞喊告 潘孟安臉書被灌爆

2018年07月19日 17:33 中時電子報 林毅

屏東縣議員蔣月惠出示潘孟安律師的發函，表示自己被威脅不刪文就要提告 (圖／翻攝自蔣月惠臉書)

事件傳開後，屏東縣長潘孟安臉書慘遭憤怒網友灌爆 (圖／翻攝自潘孟安臉書)

事件傳開後，屏東縣長潘孟安臉書慘遭憤怒網友灌爆 (圖／翻攝自潘孟安臉書)

事件傳開後，屏東縣長潘孟安臉書慘遭憤怒網友灌爆 (圖／翻攝自潘孟安臉書)

屏東縣政府16日凌晨4點無預警拆除屏東火車站後方公勇路抵觸戶，引發住戶強烈抗議，表示縣政府用1坪13萬價格收購，根本是有牌土匪，縣議員蔣月惠在臉書上要求縣長潘孟安交代清楚，但沒想到潘孟安不但不解釋，還直接委由律師，要求蔣月惠將文章下架，否則就要台告。消息曝光網路罵翻，痛批民進黨根本是屏東最大黑道。

公勇路抵觸戶無預警遭強拆，唯一趕來支援住戶的蔣月惠卻咬傷女警，衍生案外案，甚至在警局放聲大哭，引發網友抨擊。但隨後不少人為蔣月惠發聲，表示蔣月惠咬人確實有錯，但她是唯一一個站出來聲援住戶的議員，且平日熱心公益，每月實領6萬8000元薪水，自己只留4000元，剩下全數捐出，讓許多網友紛紛為前幾天酸她而抱歉，「對不起我錯怪你了」。

就在今天(19日)稍早，蔣月惠在臉書上表示收到了潘孟安律師的發函，要求她把質疑潘孟安的文章撤下，蔣月惠在該篇文章中質疑工程款3.47億元的流向，並要求潘孟安公布明細，並提問「為何要在清晨無預警拆屋」。沒想到潘孟安不但沒有回答，反而威脅嗆告，引發網友怒罵。

網友們紛紛湧入潘孟安臉書痛罵：「一邊祝賀張藥房，一邊強拆屋，精神分裂？」、「我當初腦子進水才會投給民進黨」、「不解釋還要提告，有沒有羞恥心」、「原來是鄭太吉，我還以為是潘孟安呢」、「我好害怕哪天回家房子就不見了」、「我說那些在大埔抗議的覺青呢？」、「覺青最愛這味」、「我開始擔心蔣議員的安危了」、「就說顏色對了什麼都對了啊」、「民進黨就是屏東最大黑道」。

(中時電子報)