高雄》韓國瑜籲輕軌停工 交給下任市長處理

2018年07月19日 18:08 中時 李義

韓國瑜率黨籍議員參選人搭乘輕軌，並與大家討論輕軌各種面向。（李義攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜19日率議員參選人搭輕軌並發表交通政見，他認為輕軌二期經過生活圈，將造成永久交通黑暗期，向市府喊話「輕軌停工，留給下任市長決定」；市府回應，輕軌是馬政府時期核准，難道連國民黨執政的承諾都不認帳。

韓國瑜從輕軌C1站坐到駁二特區後，召開記者會宣布交通政見，提出包括共享電動機車、捷運紅線從小港站延伸到林園、加速紅線從南岡山站延伸至路竹等14項。

其中，最受外界矚目的輕軌二期工程是否應續建，韓國瑜表示，一期沿線有美麗景色，具觀光性質，歡迎全國各地民眾多來搭乘。

但是二期是穿越大順路、美術館生活圈，不僅是施工期間短暫的黑暗期，完工後更將是永久的黑暗期，茲事體大，韓國瑜向市府喊話，輕軌二期要花58億元，「目前沒有市長，再4個月就要選舉，應立即停工，待新市長上任，廣徵民意後再做出決定」。

新聞局長張家興表示，環狀輕軌捷運建設是101年獲國民黨執政時行政院核定，是少數兌現給高雄的國家重大經建計畫。質疑韓國瑜連國民黨的政治承諾都不認帳，並揶揄要對高雄市政多下功夫補課，不要老是信口開河講外行話。

負責督導輕軌的副市長史哲更堅定地說，輕軌二階美術館館段近期復工，至於大順路段施工方案及交通因應會於年底提出，並於明年施工。

民進黨市長參選人陳其邁則主張，市府已對民眾美術館段路路段提出輕軌改善方案。後續希望能減少居民疑慮與對交通衝擊，希望能繼續傾聽民意，取得共識，打造便捷綠色交通。

韓國瑜偕同國民黨市議員參選人蔡金晏、黃香菽、黃紹庭、陳玫娟、陳若翠、朱挺玗、李雅芬、孫健萍、鄭東元、蔡武宏等人搭輕軌，沿途並針對輕軌等交通建設交換意見。

20多分鐘車程裡，韓國瑜不改幽默風趣，還帶著議員們一起唱當我們同在一起，車廂裡充滿歡樂氣氛，嗅不到選戰煙硝味。

(中時 )