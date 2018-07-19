5歲男童留長髮助癌友 被揶揄像女生反嗆「我有小鳥！」

5歲男童徐凱恩留了2年長髮，許多人從背影誤認為他是「小妹妹」。（王文吉攝）

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小天使捐髮前與家長合影。（院方提供）
幼稚園男童徐凱恩（前）與媽媽林佳芬開心捐出長髮做好事。（王文吉攝）
捐髮小天使溫子瑭（前排左二起）、徐凱恩、王玥涵、王玥淳。（王文吉攝）

台中5歲男童徐凱恩為幫助癌友，他與表妹及同學一同捐出長髮，給台中慈濟醫院癌症資源中心製作假髮。徐媽媽說，凱恩表姐從小捐髮幫助癌友，卻不幸罹癌去世，凱恩也效法表姐行善，2年前開始留長髮，但常被誤認為女生，他就會大聲反駁說「我是男生，我有小鳥！」

徐凱恩等4名小天使19日在台中慈濟醫院捐髮，由美髮師將孩子的一頭烏黑長髮整齊梳好，再由家長一刀一刀剪下，每束長達30到50公分，全都符合捐髮規定，未來將由該院癌症資源中心製成假髮幫助病患。

凱恩的媽媽林佳芬表示，凱恩的表姐在小六罹癌，高二時過世，由於表姐生前多次捐髮，凱恩也想效法做好事，只是長髮小男生常被誤認為女生，凱恩剛開始很不服氣，在家都不穿衣服，只為證明「我有小鳥，我是男生！」

凱恩後來上幼稚園，同學還是揶揄他留長髮像女生，他沒有打退堂鼓，甚至理直氣壯地反駁說「我是要捐髮做好事！」想不到凱恩單純的心願，影響了4歲表妹溫子瑭，成功捐出她的頭髮，而凱恩幼稚園同班同學王玥淳與姐姐王玥涵也響應捐出留了2、3年的長髮。

台中慈濟醫院癌症中心主任李典錕表示，1頂假髮需8至10人的長髮才能製成，至少2萬元起跳，該院與假髮公司合作，癌友租借只需150元清潔費，但使用約2年即需淘汰，目前該院共有300多頂假髮供租借流通，呼籲民眾，凡未染未燙、長度超過30分公分，都可捐髮行善。

(中時 )

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