《藍色項圈》富川奇幻影展獲好評 映後QA長達45分鐘

2018年07月19日 17:33 中時 潘鈺楨

《藍色項圈》在富川影展放映。（威視提供）

黃采儀指導學生主演入戲。（威視提供）

暗黑校園驚悚電影《藍色項圈》，繼在台北電影節進行世界首映後，上週末也在韓國富川國際奇幻電影節放映，映後觀眾反映熱烈，映後QA長達45分鐘，韓國影評讚「題材新穎，有別於寫實的校園劇，混合驚悚和奇幻的元素」，觀眾留言「絕對是今年看過這種類型的電影中最好看最有趣的！」

消息由導演張訓瑋傳回台灣，令三位挑大樑演出的學生演員興奮不已並開心的表示：「要好好的感謝黃采儀老師！」原來《藍色項圈》是傅顯濬、杜以謙、汪師超首部電影作品，三人從百人海選脫穎而出，再由金鐘影后黃采儀負責教導表演，同時黃采儀與陳以文也在《藍色項圈》聯手飾演心機老師與變態教官共同耍壞，讓人看得牙癢癢！

《藍色項圈》由恬妞、謝欣穎、黃采儀、陳以文、傅顯濬、杜以謙、汪師超共同演出，在恬妞飾演的校長嚴厲高壓帶領下，教師們總是無所不用其極地激勵學生們的潛能，其中以謝欣穎、黃采儀飾演的二位老師，手段最為極端。入圍過四次金鐘獎的黃采儀，這次在《藍色項圈》祭出史上最討人厭的晚娘面孔搭配酸言酸語，不斷嘲弄謝欣穎所領導的班級成績差，機車入骨的演出令人怒火中燒！其實黃采儀不只是實力派女角，戲劇指導豐富的她曾指導過《KANO》、《賽德克．巴萊》等全體演員，就連李康宜、李千娜都是她的學生，這次同時擔任傅顯濬、杜以謙、汪師超的表演老師，引導他們走進角色心中，戲裡戲外都是老師的身份，也讓傅顯濬、杜以謙、汪師超在片場對她超級敬畏！

《藍色項圈》改編自華語文學作家張耀升的短篇小說，場景設定在一所山區的男子貴族中學，所有在校學生都統一住宿管理，美術設計特別將宿舍的走廊用紅字大大寫滿「安靜、榮譽、勤學、守時」等標語，將國高中同學在面臨升學考試的環境壓力具體呈現，導演張訓瑋更特別找來資深硬漢演員陳以文飾演鐵血舍監，宿舍24小時全面監視、天天晚點名抽查房間是否有違禁品、清晨哨音一響就集合到操場跑步、喊精神口號，志在訓練出身強體壯，考試滿分的答題機器！其中有一場，轉學生葉群剛搬進宿舍，在還搞不清楚宿舍規則時，陳以文就帶著長棍與計分器登場，大腳踹開葉群的行李，霸氣坐上椅子，開始刁鑽地細數各項不符合規範的戲，震撼感十足，在影展播放時，引起熱列討論，原來不少觀眾的學生時期都曾遇過如此生人勿近的舍監或教官！

故事描述電影主要描述向來教學形象完美、聲名遠播的「愛迪生中學」，流傳著一個神祕的校園傳說「聽說成績不好的同學，只要進420號房，還能活著出來，從此成績將會突飛猛進…」。剛轉學來到這裡的天才學生葉群，對這樣的傳說感到嗤之以鼻，更對校內充滿壓力的氣氛和扭曲的體制感到不可思議，單純的他想要改變現狀，卻不知道的一場詭譎的風暴已經直衝他而來！電影9月14日在台上映。

(中時 )