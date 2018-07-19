《藍色項圈》富川奇幻影展獲好評 映後QA長達45分鐘

《藍色項圈》中黃采儀與謝欣穎（右）互相較勁。（威視提供）

友善列印
中時
《藍色項圈》在富川影展放映。（威視提供）
黃采儀指導學生主演入戲。（威視提供）

暗黑校園驚悚電影《藍色項圈》，繼在台北電影節進行世界首映後，上週末也在韓國富川國際奇幻電影節放映，映後觀眾反映熱烈，映後QA長達45分鐘，韓國影評讚「題材新穎，有別於寫實的校園劇，混合驚悚和奇幻的元素」，觀眾留言「絕對是今年看過這種類型的電影中最好看最有趣的！」

消息由導演張訓瑋傳回台灣，令三位挑大樑演出的學生演員興奮不已並開心的表示：「要好好的感謝黃采儀老師！」原來《藍色項圈》是傅顯濬、杜以謙、汪師超首部電影作品，三人從百人海選脫穎而出，再由金鐘影后黃采儀負責教導表演，同時黃采儀與陳以文也在《藍色項圈》聯手飾演心機老師與變態教官共同耍壞，讓人看得牙癢癢！

《藍色項圈》由恬妞、謝欣穎、黃采儀、陳以文、傅顯濬、杜以謙、汪師超共同演出，在恬妞飾演的校長嚴厲高壓帶領下，教師們總是無所不用其極地激勵學生們的潛能，其中以謝欣穎、黃采儀飾演的二位老師，手段最為極端。入圍過四次金鐘獎的黃采儀，這次在《藍色項圈》祭出史上最討人厭的晚娘面孔搭配酸言酸語，不斷嘲弄謝欣穎所領導的班級成績差，機車入骨的演出令人怒火中燒！其實黃采儀不只是實力派女角，戲劇指導豐富的她曾指導過《KANO》、《賽德克．巴萊》等全體演員，就連李康宜、李千娜都是她的學生，這次同時擔任傅顯濬、杜以謙、汪師超的表演老師，引導他們走進角色心中，戲裡戲外都是老師的身份，也讓傅顯濬、杜以謙、汪師超在片場對她超級敬畏！

《藍色項圈》改編自華語文學作家張耀升的短篇小說，場景設定在一所山區的男子貴族中學，所有在校學生都統一住宿管理，美術設計特別將宿舍的走廊用紅字大大寫滿「安靜、榮譽、勤學、守時」等標語，將國高中同學在面臨升學考試的環境壓力具體呈現，導演張訓瑋更特別找來資深硬漢演員陳以文飾演鐵血舍監，宿舍24小時全面監視、天天晚點名抽查房間是否有違禁品、清晨哨音一響就集合到操場跑步、喊精神口號，志在訓練出身強體壯，考試滿分的答題機器！其中有一場，轉學生葉群剛搬進宿舍，在還搞不清楚宿舍規則時，陳以文就帶著長棍與計分器登場，大腳踹開葉群的行李，霸氣坐上椅子，開始刁鑽地細數各項不符合規範的戲，震撼感十足，在影展播放時，引起熱列討論，原來不少觀眾的學生時期都曾遇過如此生人勿近的舍監或教官！

故事描述電影主要描述向來教學形象完美、聲名遠播的「愛迪生中學」，流傳著一個神祕的校園傳說「聽說成績不好的同學，只要進420號房，還能活著出來，從此成績將會突飛猛進…」。剛轉學來到這裡的天才學生葉群，對這樣的傳說感到嗤之以鼻，更對校內充滿壓力的氣氛和扭曲的體制感到不可思議，單純的他想要改變現狀，卻不知道的一場詭譎的風暴已經直衝他而來！電影9月14日在台上映。

(中時 )

安心亞扮「呼呼天使」徵婚 啞嗓… 兩岸唯一有銘文的禪宗文物 將在…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。