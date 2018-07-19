六月酒駕死亡零件 中市交通事故較去年同期減少

2018年07月19日 17:49 中時 陳世宗

警察局針對全市前10大肇事路口熱點、易發生時段、主要肇事原因等，連續編排10天的巡邏守望防制勤務。（陳世宗攝）

台中市政府19日召開道安會報，統計今年6月份A1+A2+A3交通事故發生事件與死傷人數，均較去年同期大幅減少，今年6月更未發生酒駕24小時死亡類事故。副市長林陵三肯定各轄區分局員警的努力，並要求第四分局對前10大易肇事路口加強巡邏、疏導，讓交通事故再降低。

依據內政部警政署於「道路交通事故處理規範」第一條將交通事故分類分為：

1.A1類：造成人員當場或二十四小時內死亡之交通事故。

2.A2類：造成人員受傷或超過二十四小時死亡之交通事故。

3.A3類：僅有財物損失之交通事故。

警察局於道安會報中，針對「107年6月份交通事故分析」進行報告時表示，今年6月份台中市交通事故發生7412件、死亡6人、總受傷5091人，較去年同期8426件、死亡11件、總受傷5414人大幅減少；今年6月與去年同期皆未發生酒駕A1類事故。

台中市警察局於道安會報中，公布今年4至6月前10大肇事路口，第一名為南屯區永春東二路與環中路口，主要肇事原因為「未依規定讓車」，並以右轉與直行車發生碰撞為主，肇事時段發生於早上8時至10時。

副市長林陵三對於6月交通事故較去年同期大幅降低，表示肯定執勤人員的努力。他說尤其酒駕肇事案件相較其它縣市有所改善，更值得鼓勵，但不可因此鬆懈；警察局應持續加強取締酒駕肇事，杜絕事故發生。

警察局利用大數據分析，統計出今年4至6月全市前10大肇事路口熱點、易發生時段、主要肇事原因等，已連續編排10天的巡邏守望防制勤務。

(中時 )