兩岸唯一有銘文的禪宗文物 將在台北拍賣

2018年07月19日 17:39 中時電子報 綜合報導

銅瓶的年代銘文和著名法林禪師在靈隱寺活動時間相符。(戴忠仁提供)

代表禪宗和靈隱寺的銅瓶8月26日在台北拍賣。(戴忠仁提供)

台灣的佛教各大教團中，星雲大師所領導的佛光山、惟覺和尚所創的中台禪寺、聖嚴法師的法鼓山、靈鷲山，都是屬禪宗的一派臨濟宗法脈。禪宗在中國宋元時期開始就已經非常有影響力，而近千年來第一件有銘文紀錄的禪宗文物即將在台灣公開拍賣。

資深主播戴忠仁日前在台北沐春堂拍賣公司所徵集的文物中發現一件有「經山 靈隱寺 常置」和「至元三歲，在丁丑六月」銘文的銅瓶，依據他查閱資料後發現，這件銅瓶極可能是元朝時，靈隱寺專為禪宗高僧竹泉法林禪師所製作使用。

戴忠仁表示，銘文的經山指的是徑山，「經」是「徑」的假借字，徑山寺在宋元時期是禪宗「五山」排名之首，元代禪宗大師竹泉法林禪師，幾次受邀到靈隱寺弘法，後來完全搬遷到靈隱寺，成為當時的一樁盛事，朝廷還賜贈了金袈裟給法林禪師，時間就是銅瓶上的銘文至元三年(元惠宗年號)。

戴忠仁表示這件銅瓶是目前唯一現存於海峽兩岸間，具有銘文而且年代最久遠，也和中國禪宗直接有關的重要文物。他說南宋時日本僧人至中國學禪,將徑山茶帶回日本，成為日本茶道的起源，但是即使在日本要找到有銘文紀錄的禪宗文物恐怕也很困難，至於同時有「徑山」與「靈隱寺」兩者銘文並存的文物，這件即將在台北拍賣的文物應該是絕品了。

這件銅瓶有特別的鎏金圖案，戴忠仁端詳後也破解其中秘密。他說那是「七葉樹」古代傳說，釋迦牟尼80歲時走進河裡洗澡，然後上岸走到娑羅樹林中，頭枕右手、右側臥在僧伽上，涅槃升天。

在中國，七葉樹與佛教有著很深的淵源，因此重要的古剎名寺如杭州靈隱寺，北京臥佛寺都有千年以上的七葉樹，而這也是首次發現七葉樹的鎏金圖案出現在元朝的銅瓶上。

戴忠仁指出明末鄭成功時期，因漢族移民將禪宗帶進台灣，日據時期，日本禪宗進入台灣發展，現今台北仁愛路和林森南路口還有優美的東和禪寺鐘樓。今天的「泰北中學」，就是百年前曹洞宗設立的「私立臺灣佛教中學林」。

光復後，更大的移民潮再度將禪宗帶入台灣。因此，禪宗對台灣有深刻影響，從過去一千年的歷史來看，禪宗甚至成為中國大乘佛教的發展主流，並且流傳到朝鮮半島、日本、越南等國，近代禪宗更遠播歐美，已在世界上產生了重要影響。因此，戴忠仁認為，這件元代靈隱寺銅瓶實在具有非凡的文物價值和歷史意義。

身為佛教徒的戴忠仁對這銅瓶出現很是興奮，並將他專注的研究搬上螢光幕，本月23號晚間11點，戴忠仁主持人間衛視《國寶檔案》將播出「被遺忘七百年的靈隱寺銅瓶」專輯。

(中時電子報)