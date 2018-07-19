《時來運轉》運彩報報 - WNBA高賠投注密技

2018年07月19日 17:44 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

世足賽在上個周末完美畫下句點，相信很多玩家在足球的正確比數、正確進球數以及半全場…這等賠率極高的玩法上嚐到不少甜頭，你知道除了足球之外，籃球也有賠率很高又非常有趣的玩法嗎？像是預測兩隊比賽結果分數差距的『勝分差』以及預測比賽結束後球隊比分尾數的『特尾樂』兩個玩法就是最典型的例子！下面統計了今年美國女子職業籃球(WNBA)的比賽，希望對大家在投注上有所助益。

關於勝分差的部分，首先我們先來觀察WNBA裡面勝率極端的隊伍，目前排名第一的西雅圖風暴打出16勝6敗的亮眼佳績，因為勝率極高，他們比賽的場次中有6場出現在『勝6~10』、4場出現『勝11~15』的區間，如果包下以上兩個選項，中獎的機率可是高達45%。再來看排名最差的印第安那狂熱，狂熱目前戰績2勝20敗，也就是說勝分差12個選項可以先屏除一半(獲勝的選項)，剩下落敗的區間當中，『輸6~10分』有8場，佔整體的36%。除了上述兩隊以外，亞特蘭大美夢『贏1~5』這個區間出現9次(41%)也值得大家注意！

投注籃球特尾樂的第一步是先找出以下兩種特性的球隊，第一種是尾數出現平均分布的球隊如明尼蘇達山貓，山貓除了尾數0和2至今沒出現過，其他八個尾數都均衡的出現2~4次，因此0和2這兩個尾數就是大家可以鎖定的目標；第二種特性是尾數分布極度傾斜的球隊，紐約自由尾數7有7次(佔整體32%)、洛杉磯火花尾數7也出現9次之多(佔整體39%)，這兩隊就建議玩家繼續瞄準尾數7來做投資。

(中時電子報)