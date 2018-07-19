台北》市長人選 洪耀福唱衰自家人「丁守中、姚文智都蠻弱化」

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年底台北市長選情，台北市長柯文哲一直居於上風；身兼民進黨候選人姚文智總幹事的民進黨秘書長洪耀福今表示，國民黨參選人丁守中、民進黨參選人姚文智，「兩個都蠻弱化。」

洪耀福說，身兼黨主席的蔡英文總統，全代會後的下鄉受旗，首站選在新竹縣，預定在下週六；至於台北市選情，明天他會再邀姚總部幹部開會，看組織、活動面如何強化。姚日後會推出創新性的政策，凸顯丁守中、甚至柯文哲，才都是保守的一方，但也坦言，形象改變需要一定時間。

選戰進入白熱化，被問到民進黨最近有無針對各縣市選情做民調，洪耀福四兩撥千斤說，「我們有陸續在做民調，該贏都贏，該輸都輸。」

對於最近很紅的無黨籍台南市長參選人林義豐，不僅網路上聲浪驚人，日前造勢舞會，竟有大批年輕人參加，更在網路力挺，洪耀福沒有正面回應，只說了一個小故事，當年黃信介任黨主席時的民進黨前財務長徐明德為例，只他當年退黨參選立委，募款餐會也席開一兩千桌，但票開出來沒幾票，「吃飯比票還多，不要以為來吃飯的都是你的票。」

由於蔡英文總統在日前全代會，重轟國民黨，讓選戰更白熱化，引來在野黨不少批評；洪耀福說，國民黨可以出來反擊，看民進黨哪邊講不對，可以來就事論事，例如國民黨可證明民進黨控國民黨是買辦講錯，國民黨可以出來講，出來證明，國民黨過去不是買辦。

洪耀福說，國民黨該面對問題本質，而非只是出來說什麼聲音不好聽，姿態不好。他也說明，也不會只是一篇演講，後續的活動、宣傳影像，會扣緊「改革挺下一代」這個主題。

(中時 )

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