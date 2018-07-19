陸配來台奮鬥6年 展店3間、旗下70名員工

2018年07月19日 17:48 中時 林和生

美容公司總監陳繼敏示範紋繡技術，一旁待業者圍觀聆聽。（林和生攝）

40歲陸籍配偶陳繼敏6年前為照顧年邁公婆來台定居，愛美的她從素人跨足美容業，如今已有3間分店、帶領旗下70位員工，成功闖出一片天，來台創業的故事成為不少新移民姊妹追求目標，讓大家更敢勇於追夢。

19日陳繼敏應邀來到勞動部屏東就業中心，為新住民待業者分享個人的「陸配來台奮鬥史」，已是連鎖美甲眉睫公司總監的她，多年前其實跟台下姊妹一樣，都是人生地不熟、為愛隻身來台的那一群。

來自大陸東北吉林省的她，10幾年前在當地1間電子公司擔任業務，因而結識同公司從事廠務管理工作的台籍丈夫，2人相識相戀，6年前為照顧公婆，她隻身來台，從此台灣成為她的第二故鄉。

來台初期因人生地不熟，加上丈夫長期不在身邊，為妥善利用照顧公婆以外的閒暇時間，愛美的她嘗試跨域學習美容知識，積極參加職業工會舉辦的美容相關課程，取得證照後勇敢創業開店；經3個月努力生意逐漸步上軌道，丈夫也辭掉對岸工作返台協助網路行銷。

成功創業經驗讓台下聽眾閃著崇拜眼神，陳繼敏則鼓勵在場每一位應勇敢築夢，為引領對美容有興趣的待業者從事相關工作，她請學員擔任模特兒，親自示範目前眉型流行趨勢。她表示，眉型設計相較美甲美睫，技術門檻更高，若有興趣者能報考證照提升職場競爭力，「最重要的是要相信自己一定可以做到」。

(中時 )