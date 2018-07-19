歐陽娜娜沒空回家 歐陽龍偷赴機場驚喜相會

2018年07月19日 17:39 中時 潘鈺楨

歐陽娜娜（右）與羅志祥《機器之血》。（衛視電影台提供）

歐陽娜娜在電影《機器之血》飾演成龍的女兒，成龍為保護女兒歐陽娜娜，不惜將她送進孤兒院，默默暗中守護在她身邊長達13年。而現實生活中，娜娜一連串工作讓她忙到不可開交，有時候回到台灣連家都回不了，工作完畢又得立刻飛走，有次歐陽龍知道娜娜會在桃園機場轉機，特地趕到機場跟她小聚一下，當歐陽娜娜看到父親突然出現時感到意外驚喜，讓歐陽娜娜感動到無法忘懷。

談到與這次拍攝，歐陽娜娜表示成龍跟羅志祥都很照顧她，也從兩人身上學到不少。之前歐陽娜娜就知道成龍是敬業出了名，這次合作《機器之血》真的體會到，成龍不只敬業還很拚命，很多武打場面成龍不僅自己來且相當嚴格，就算拍戲受了傷也依舊堅守片場，直到收工才會包紮傷口。羅志祥則是到片場親切地聊天讓大家開心，片場旁充滿歡樂，但輪到他上場馬上收起搞笑，很認真、嚴肅的投入拍戲。

而第一次嘗試動作戲的歐陽娜娜，加入此劇拍攝第一天就先接受成家班一星期的訓練，從踢腿、拳擊到怎麽拿槍，還要先適應吊威亞(吊鋼絲)等拍戲環節，對她來說是個全新的嘗試。歐陽娜娜談到，片中有一場很重要的打鬥戲，她必須跳躍擊破一大片玻璃逃出爆炸中的實驗室，雖然有點危險，但她又覺得很刺激又很有挑戰性，加上有成家班前期的訓練，讓她可以安心的完成拍攝。

歐陽娜娜將在今年9月將到美國波士頓伯克利音樂學院就讀，對於這兩年多來的「演藝生活」她表示，無論在工作或生活上都讓學到很多，以前的生活中只有大提琴，謝謝這兩年的「社會實踐」讓她的生活變得比較多采多姿，也結交了很多好朋友。如今即將重返校園，歐陽娜娜開心的表示很期待再回到無憂無慮的校園生活，她也會趁就學期間特別加強自己的創作部分，尤其在寫歌與作曲方面，跟自己的偶像美國創作歌手約翰梅爾看齊。

《機器之血》將於本周六7月21日晚間9點在衛視電影台播出，另外由三位亞洲巨星張涵予、福山雅治及河智苑主演火爆動作片《追捕》，隔天周日晚間9點接力上映。

(中時 )