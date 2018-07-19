看到小男嬰便便從灰白變綠色 媽媽笑了

2018年07月19日 17:48 中時 馮惠宜

許小弟的媽媽帶著許小弟回到台中榮總感謝醫療團隊協助，讓兒子重生。（馮惠宜攝）

小嬰兒便便顏色很重要！兩歲半的許小弟出生後未滿月媽媽就發現他便便油油、白白的，懷疑是會造成肝硬化、肝衰竭的膽道閉鎖，三度就醫、兩度手術才查出是膽道閉鎖，坎坷的就醫過程讓媽媽相當煎熬，她回憶在中榮接受手術2天後，兒子便便呈綠色她才鬆了一口氣。19日媽媽帶著許小弟到台中榮總感謝小兒外科主任周佳滿，讓兒子重生，也希望其他家長不要再走冤枉路。

許小弟在出生20天因便便異常到一家醫學中心剖開腹部檢查，但醫師沒發現病兆，只說是肝炎，後來兒子因黃疸臉色臘黃，便便還是灰白色，帶兒子到台北最好的醫院檢查，醫師獲知許小弟曾在另院開腹檢查排除膽道閉鎖拒絕幫他在檢查。

輾轉到台中榮總已經4個月大，中榮兒童外科主任周佳滿透過腹腔鏡探查證實就膽道閉鎖，即接受「葛西氏(Kasai)手術」(肝門空腸吻合術)」。

台中榮總兒童外科主任周佳滿指出，嬰兒膽道閉鎖是指肝外膽管不通，造成膽汁鬱積在肝臟造成肝硬化，嬰兒會有皮膚黃疸、茶色尿及淡黃或灰白大便等，一般出生後60天是治療膽道閉鎖的黃金期，而如不處理，小孩一般活不到2歲就會因肝衰竭死亡。

周佳滿說，對懷疑是膽道閉鎖的嬰兒來說，以腹腔鏡手術取代傳統剖腹探查，術中膽道攝影有利即早正確診斷，台中榮總近3年每年皆完成200例小兒微創手術，許小弟遲至4個月才接受「葛西氏(Kasai)手術」現在黃疸指數仍正常、肝功能指數較高，定期在門診追蹤中。

(中時 )