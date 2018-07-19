金門查獲走私活體動物 安樂死再添68條冤魂

金門尚義機場今日查獲旅客夾帶走私自大陸的黃鼠、綠繡眼和貂等活體動物共68隻闖關赴台，全數依法就地「安樂死」銷毀。（李金生攝）

友善列印
中時
活蹦亂跳的黃鼠當不成寵物，全遭安樂死銷毀。（李金生攝）
難得一見貂隻在籠子中焦躁不安，似乎也知大難臨頭。（李金生攝）
可愛的綠繡眼也難逃一死。（李金生攝）
還有不知名的鳥種，同樣一命鳴呼。（縣府農林科長鐘立偉提供）
3名闖關旅客利用透氣網狀彈性棉罩，夾帶繫綁活體動物在腿部之一。（金門航警所提供）
3名闖關旅客利用透氣網狀彈性棉罩，夾帶繫綁活體動物在腿部之二。（金門航警所提供）
3名闖關旅客利用透氣網狀彈性棉罩，夾帶繫綁活體動物在腿部之三。（金門航警所提供）
安樂死後採樣黃鼠、貂隻的腦部組織及鳥隻的咽喉液，進一步檢驗有無狂犬病或禽流感病毒。（李金生攝）
金門防疫所長文水成表示，大陸是多種動植物傳染病的疫區，未來將續加強打擊不法。（李金生攝）

金門尚義機場今（19）日查獲3名台籍旅客涉嫌夾帶走私自大陸的黃鼠、綠繡眼和貂等活體動物共68隻闖關赴台，全數依法就地「安樂死」銷毀，並採樣檢驗嚴防傳染病跟著上門。3人也被依違反〈動物傳染病防治條例〉和〈海關緝私條例〉移送法辦。

尚義機場安檢人員在今天中午發現3名準備搭機赴台的台籍旅客，安檢通關時神情顯得緊張，走路姿態有些不自然，且大熱天還穿著寬鬆的厚褲，與常情不符，當即要求搜身檢查。

果然發現他們利用透氣網狀彈性棉罩和絲襪，夾帶繫綁活體動物在腿部，共有長尾松鼠32隻、綠繡眼20隻和雪貂8隻，另有未確定鳥種8隻，數量之多為金門近5年來僅見。

農委會金門檢疫站如臨大敵，立即啟動防疫機制，緊急通報縣府農林科與金門縣野生動物救援暨保育協會協同處理，並火速與金門防疫所執行安樂死和銷毀作業，同時採樣黃鼠、貂隻的腦部組織及鳥隻的咽喉液，進一步檢驗有無狂犬病或禽流感病毒。

金門防疫所長文水成表示，大陸是多種動植物傳染病的疫區，一旦走私上岸的禽鳥或活體動物帶有病毒，甚至人畜共通的疾病，將對居民健康和產業環境帶來重大威脅和衝擊，未來將續加強打擊不法。

(中時 )

看到小男嬰便便從灰白變綠色 媽… 台中市府育兒津貼追減後家長仍可…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。