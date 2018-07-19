金門查獲走私活體動物 安樂死再添68條冤魂

2018年07月19日 17:44 中時 李金生

活蹦亂跳的黃鼠當不成寵物，全遭安樂死銷毀。（李金生攝）

難得一見貂隻在籠子中焦躁不安，似乎也知大難臨頭。（李金生攝）

可愛的綠繡眼也難逃一死。（李金生攝）

還有不知名的鳥種，同樣一命鳴呼。（縣府農林科長鐘立偉提供）

3名闖關旅客利用透氣網狀彈性棉罩，夾帶繫綁活體動物在腿部之一。（金門航警所提供）

3名闖關旅客利用透氣網狀彈性棉罩，夾帶繫綁活體動物在腿部之二。（金門航警所提供）

3名闖關旅客利用透氣網狀彈性棉罩，夾帶繫綁活體動物在腿部之三。（金門航警所提供）

安樂死後採樣黃鼠、貂隻的腦部組織及鳥隻的咽喉液，進一步檢驗有無狂犬病或禽流感病毒。（李金生攝）

金門防疫所長文水成表示，大陸是多種動植物傳染病的疫區，未來將續加強打擊不法。（李金生攝）

金門尚義機場今（19）日查獲3名台籍旅客涉嫌夾帶走私自大陸的黃鼠、綠繡眼和貂等活體動物共68隻闖關赴台，全數依法就地「安樂死」銷毀，並採樣檢驗嚴防傳染病跟著上門。3人也被依違反〈動物傳染病防治條例〉和〈海關緝私條例〉移送法辦。

尚義機場安檢人員在今天中午發現3名準備搭機赴台的台籍旅客，安檢通關時神情顯得緊張，走路姿態有些不自然，且大熱天還穿著寬鬆的厚褲，與常情不符，當即要求搜身檢查。

果然發現他們利用透氣網狀彈性棉罩和絲襪，夾帶繫綁活體動物在腿部，共有長尾松鼠32隻、綠繡眼20隻和雪貂8隻，另有未確定鳥種8隻，數量之多為金門近5年來僅見。

農委會金門檢疫站如臨大敵，立即啟動防疫機制，緊急通報縣府農林科與金門縣野生動物救援暨保育協會協同處理，並火速與金門防疫所執行安樂死和銷毀作業，同時採樣黃鼠、貂隻的腦部組織及鳥隻的咽喉液，進一步檢驗有無狂犬病或禽流感病毒。

金門防疫所長文水成表示，大陸是多種動植物傳染病的疫區，一旦走私上岸的禽鳥或活體動物帶有病毒，甚至人畜共通的疾病，將對居民健康和產業環境帶來重大威脅和衝擊，未來將續加強打擊不法。

(中時 )