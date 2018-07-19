台中市府育兒津貼追減後家長仍可領到錢

2018年07月19日 17:48 中時 陳世宗

台中市議員於議會質詢時指稱「追減育兒津貼預算影響市民權益」，結果在網路上造成家長恐慌，紛紛打電話到社會局詢問！台中市政府社會局19日澄清指出，事實上「育兒津貼」是中央配合生育率精算過，確定實際需求後才辦理追減，所以提供給民眾的補助款項絕對足夠。

社會局指出，父母未就業家庭育兒津貼實施計畫為行政院核定全國性計畫，低收入戶每名兒童每月補助5000 元、中低收入戶每名兒童每月補助4000 元、兒童之父母或監護人經稅捐稽徵機關核定之最近一年之綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅稅率未達20%者，每名兒童每月補助2500 元。

社會局表示，父母未就業家庭育兒津貼經費推估，常受該年生育率而連動影響，因此預算編列採按年度預算編列期程，逐年由衛生福利部核實提報及精算需求後，由行政院分年核定。

社會局長呂建德指出，依據衛生福利部社會及家庭署106年6月核定6億1183萬元，地方自籌比例至少需達15%，市府去年編列1億0797萬地方政府配合款，106年12月衛生福利部再次精算107年預估金額，於去年12月函文社會局修正核定5億8373萬元。

呂建德強調，社會局依預算法規定辦理追減中央補助款2809萬元，另因地方自籌款依比例應調整為1億0300萬元，故辦理追減495萬元地方配合款。議員關心育兒津貼經費不能少反對追減，但事實上，這次追減並沒有影響民眾權益，且若不依據規定追減，反而才會對台中造成傷害。

(中時 )