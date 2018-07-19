《時來運轉》運彩報報 - 投注正確比數 千倍彩金不是夢

2018年07月19日 18:08 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

世界盃週日結束，法國以4：2擊敗克羅埃西亞，隊史第2度高舉大力神盃，雖然結果符合大部份球評專家的預期，但卻出現自1958年世界盃決賽巴西5：2大勝地主瑞典以來最大的比數，樂壞了追逐高倍的彩迷，紛紛在社群網站上亮票慶祝。不過贏得4：2的130倍已經不算新聞，還有人串關季軍戰比利時勝2：0同時命中，賠率相乘高達1,430倍，買100元就贏回143,000元高額獎金。

本屆世界盃出現了不少讓人大跌眼鏡的比賽，不僅是爆冷，大比數的場次也不時出現，彩迷起初也許沒有特別注意，即使抓冷門也大多往不讓分的和局或賠率高的弱邊去下注，但自從爆出南韓2：0戰勝德國，正確比數的賠率高達90倍後，彩迷下注的選擇開始改變。根據台灣運彩的統計數據顯示，從南韓對德國之戰後到小組賽結束時，每場比賽投注正確比數的比例，從平均每場10%上升至19.5%；進入16強又出現了法國4：3勝阿根廷，正確比數賠率高達300倍的比賽，經過媒體推波助瀾，從隔天的比賽起直到決賽，投注正確比數的金額爆出第二波高峰，平均每場的比例飆升至26.7%，決賽更是來到不可思議的29.8%。

從以上數據可知，彩迷已經是將運彩當成樂透在玩，如果我們用台彩賠率最接近的3星彩來作比較，猜中3星彩的正彩可得500倍獎金，命中率是1,000分之1，而足球比賽的正確比數只有36個選項，當中可能有3至6個選項會出現500倍的賠率，純以機率來說出現的機會就是36分之1。

常看足球比數的彩迷當然也心裡有數，這個所謂的純機率其實還要算上足球比賽出現大比數的機率才有參考價值，以本屆世界盃為例，我們以兩隊相加4球以上算作大比數，總共出現了10場，機率是6.4分之1。以這兩個機率相乘，大約是230.4分之1，還是遠遠高於3星彩的中獎機率。

世界盃結束了，但足球季並沒有結束，中日韓泰的亞洲球季已經恢復舉行，五大聯賽為首的歐洲足球季也將在8月點燃新賽季戰火，8月中在印尼舉行的亞運也有足球賽事，彩迷仍有很多機會可以中「樂透」。

亞洲聯賽方面，日甲、日乙和泰超是較常出現大比數的聯賽，歐洲聯賽則以西甲和英超較多。另外，可以挑選攻擊火力較強的球隊下手，例如皇家馬德里、巴塞隆納、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳曼、曼城和利物浦等強隊，以及防守較差的隊伍，例如升班馬球隊，或是先觀察一兩周再鎖定目標。

(中時電子報)