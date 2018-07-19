尼坤問「愛情何時來」 唐綺陽的答案讓他超失落...

2018年07月19日 17:46 中時 潘鈺楨

泰國億萬票房電影《把哥哥退貨可以嗎》，三位超人氣主演泰國影帝Sunny、國民女神Yaya和男團2PM偶像尼坤，上周不畏颱風來台宣傳參加記者會和見面會，特別與占星專家唐綺陽一起品嘗台灣小吃、聊星座運勢。巨蟹座的尼坤主動提問「我想知道愛情什麼時候會來」，甚至等不及翻譯直接用中文問「幾月」？唐老師則回應巨蟹座的桃花運只到年底，尼坤一聽馬上露出懊惱的表情，彷彿著急只剩5個月時間不夠，反應十分有趣。

電影《把哥哥退貨可以嗎》中飾演完美妹妹的泰國女神Yaya，第一次來台就遇到颱風，直呼想逛夜市好可惜，希望能再來台灣，而在臭豆腐、珍珠奶茶、豆花等一桌台灣特色美食中，她則對豆花情有獨鍾。一路在電影圈穩紮穩打的影帝Sunny，被唐綺陽認為擁有標準金牛座無為而治的性格，提醒認真工作但沒有想太多的他要把握事業上即將迎來的好機會。而上升星座在巨蟹座的Sunny也受到「巨蟹之亂」影響，唐老師話鋒一轉表示「桃花運拿來生小孩很適合」，Yaya和尼坤馬上向Sunny比出年底前「剩下五個月」的手勢，提醒他動作要快，好默契讓人笑翻。

「國師」唐綺陽除了與《把哥哥退貨可以嗎》的主演們會面，看過電影的她也認為這部罕見以兄妹關係為主軸的電影，非常認真且如實地處理手足間的親情關係，讓她感動落淚。唐老師說：「表面上是爆笑喜劇，但中途話鋒一轉，我越來越覺得『這部片是來真的』，它真心在描摹兩個兄妹間如何處理既緊密又困擾的關係！」

《把哥哥退貨可以嗎》 描述在模範生妹妹珍（Yaya 飾）面前形同廢柴魯哥哥的查（Sunny 飾），從小到大只會找麻煩與搞破壞，特別是以惡整老妹為樂，而這次查，要如何出招來惡搞珍與天菜男友「小餅」（尼坤飾）的完美愛情？

(中時 )