女星為挽留前男友約「分手炮」 褲子一脫…還是掰了

邱慧雯想找小三套交情，沒想到反被設局。（圖／中天提供）

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中時電子報

中天《麻辣天后傳》今（20日）將播出主題「分手後 我們都做過這些窩囊事 失戀的你有比他們卑微嗎」，邀請藝人郭彥均、班傑、賴晏駒、宛宛兒、邱慧雯、餅乾分享分手時做的窩囊傻事。其中，邱慧雯談過3段戀愛，與某一任男友交往4年多，後期她查覺對方態度變冷淡，便趁男友不注意偷看手機，未料竟發現男方常和一名女生聊天，「他與那個女生聊天內容已經是很曖昧的狀態，寫說『沒想到那天晚上你的手碰了我的……』。」

後來，邱慧雯透過通訊軟體搜尋到「小三」臉書，馬上私訊對方，未料對方竟回：「妳是不是糾纏他5個月的前女友」，讓她超傻眼，她接著解釋她與男友仍在一起，為此，兩個女生還交換手機號碼，一一比對男友的行程，聊了三天三夜，對方也跟她同仇敵愾，大罵男友渣男，甚至討論要一起離開男友。未料，兩人談好，邱慧雯跟男友攤牌提分手後，小三立刻就成為正宮，搬去男方家住，邱慧雯才知道被擺了一道，原來是小三故意設局讓他們分手，無奈說：「那個小三還嗆我『妳看吧妳輸了』，他們應該是串通好來騙我，讓我覺得很窩囊。」遭遇讓在場來賓同情不已，直呼超過分！

宛宛兒自曝曾想用分手炮挽回前男友。（圖／中天提供）

另一女星宛宛兒則透露為了挽回某一前任，每天都到對方家門外等，有天終於等到男方時，「我騙他說我要出國了，所以想來看你，他也心軟，就讓我到他家休息。」宛宛兒笑稱原本打算要跟對方來個分手炮，看能不能挽回前男友的心，沒想到褲子一脫，發現生理期來了，只好打消念頭，她無奈說：「之後就再也沒有怎樣，他也堅持分手。」超狂言論逗得全場笑翻。

(中時電子報)

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