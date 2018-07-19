《時來運轉》運彩報報 - 五軍剿鯉 一分纏鬥

2018年07月19日 18:18 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

日職央聯戰績表

日本職棒明星賽後下半季持續火熱進行，中央聯盟的賽事更是競爭激烈！首席廣島鯉魚目前以5場勝差獨走，第2名起依序的巨人、橫濱、阪神、中日、養樂多間卻僅有4場半勝差，在競爭季後賽資格勢必互不相讓，同時，可說將演變成5隊合力圍剿領先者的狀況。

再翻開團隊數據來看：廣島的自責分率和打擊率都只在中段班水準；阪神、巨人、橫濱投手自責分率都在4.00以內，而廣島是4.02。打擊率部份：6隊則是頗為平均，也可說是貧乏…中日、養樂多、廣島、巨人都是0.260，橫濱、阪神稍低於水準值；因此，雖然廣島目前看來穩健居首，但不能輕忽其他球隊把他共同當作敵人時的壓力，再加上餘5搶2爭取季後挑戰賽，會造成央聯內較勁格外激烈，這都是目前戰情撲朔迷離的原因。

而央聯因為不使用指定打擊，投手必須上場，全聯盟的攻擊力本就因此降低不少，各隊在牛棚投手的準備與調度上均屬細膩，比賽進入僵持的後半段，常常更是一路掛蛋，這樣的內容，經常造就低比數與一兩分內輸贏的結果，與投注連結，當然就是總分「小」和勝差分「1分」當為首選！

央聯賽事的另一大變數，是上半季遇到因雨延賽較多，如阪神只出賽77場，還有許多場次將在9月後的補賽期進行，各隊目前的戰績領先都是未定數，甚至最後有可能是否晉級命運要交給別人決定。建議過去喜歡投注洋聯的朋友，今年可以特別注意央聯走勢。

(中時電子報)