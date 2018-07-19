柯P子弟兵第4年借調沒公文 議員批「黑官任命」

2018年07月19日 18:04 中時 陳燕珩

台北市長柯文哲學生、社會局長許立民7月底借調期滿，將回台大醫院述職，外傳許走得突然是因借調過程有瑕疵，但許否認。議員洪健益今在議會爆出，許立民去年12月底借調期滿3年，從那之後到現在8個月間，人事處與台大未有任何借調公文，等於是「黑官任命」；對此，人事處證實，「確實沒有公文。」

洪健益今在議會質詢指出，台大醫院醫師借調來北市府，原則上可借調3年，許立民第1次借調期為2014年12月25日到2016年12月24日，第2次展延1年到2017年12月25日，人事處兩次都有行文台大醫院商借人員，並經對方同意。

問題是，去年12月25日起第4年的借調，人事處卻未行文給台大醫院，程序明顯有瑕疵。人事處副處長林錦慧說，第4年回任部分是由許局長跟台大醫院自行協調，依照兩方協調結果去處理，人事處確實沒有公文，因為再等他們協調回任的時間。

洪健益聽聞直呼，人事處等了8個月還在等，現在人家都要回去了，會不會太離譜？這過程沒有任何商調的機制，也沒發文台大醫院取得同意，更未壓借調的時間點，完全是黑官任命，難怪這兩天吱吱嗚嗚說不清楚，人事處根本是怠忽職守，什麼都搞不清楚，直到許立民說這個月突然說要離職，才被打一個耳光，實在太扯。

(中時 )