僑光、市府攜手打造中台灣電競基地

2018年07月19日 18:09 中時 林欣儀

台灣電競產業每年產值高達300億，看好產業前景，同時推動台中成為電競友善城市，台中市政府將與僑光科技大學攜手合作，市長林佳龍強調，台中市軟硬體條件好、很適合發展ACG產業，未來希望結合中彰投苗大專院校舉辦電競錦標賽，促進相關人才交流，並發展台中成為台灣電競的重要基地。

台中市政府19日在僑光科技大學舉辦「推動市政建設座談會」，林佳龍率相關單位首長與4縣市大學討論發展電競產業，校方也針對「電競產業暨人才扎根培育」進行專題報告，引發與會者熱烈討論。

僑光科大副校長賴淑玲指出，僑光率先將電競專業納入課程，並開設電競專班培育相關人才與周邊商品開發設計，目前已斥資6千萬元成立電競實訓中心，校內目前擁有專業電競、遊戲動畫與產品設計等人才，很期待市府建構以3R、體育、電競、娛樂為主軸的「電競館e-Stadium」。

林佳龍表示，目前台灣「運動產業發展條例」已將電競納入運動產業，台灣電競產業在國際有競爭優勢，台中市更是適合發展動畫、漫畫與遊戲等ACG產業的城市，市府目前已在水湳智慧城規劃緊鄰國家漫畫博物館、中台灣電影中心的ACG專區。

而在人才培育上，林佳龍強調，目前除大學設有電競科系，許多高中也開設相關課程，台中市體育總會更成立「電子競技運動委員會」，未來盼透過中部地區校際間舉辦電競錦標賽等方式促進人才交流，盼成為電競發展重要基地。

(中時 )