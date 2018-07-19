瓊斯盃》狀元變打雜？中華藍謝宗融樂在學習

從狀元郎變打雜工，謝宗融仍然樂意在中華藍學習。(黃及人攝)

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中時電子報

跟黃鎮、李啟瑋、黃泓瀚一起「緊急」支援中華藍打瓊斯盃的台銀中鋒謝宗融，就算從去年SBL狀元郎身分，變成中華藍的「打雜小弟」，但他仍然樂在其中，「我就抱持學習心態，畢竟我上季陷入史上最低潮，心態很需要作調整！」

謝宗融跟其他3人是在上周一(9日)才投入中華藍訓練，老實講，到現在他也搞不清楚為何會從中華白，一下子「跳級」到中華藍，「書哥(中華藍助教顏行書)上周就打給我，問我是否想試試，既然有機會，我當然不想放過。」

其實相當弔詭的是，比起中華藍，謝宗融應該更適合打為了明年世大運培訓的中華白，畢竟他除了仍有學籍(台科大研究所)，年齡也還沒超過明年世大運限制，只是既然來了中華藍，他並未想太多，在旁努力學習與幫忙就好。

「我在報到前，韋哥(台銀總教練韋陳明)還特別交代，必須好好跟學長學習，」今年瓊斯盃僅登錄1場的謝宗融表示，「在這短暫10天，我感受到學長對球賽的專注度，以及身為職業球員的敬業，全隊更展現向心力，是個很棒團隊。」

畢竟謝宗融在自己菜鳥球季表現低迷，先因左腳踝扭傷缺陣，復出之後又遲遲找不到球感，讓他相當失落，「我最近的體悟很深，因為自己大四表現還不錯，卻在SBL第1年跌到生涯最谷底，也清楚要當1個職業球員很不容易。」

「所以當前我最該做的，就是努力調整心態，且保持身體健康。來到中華藍之後，我確實學到不少，反正我只是來支援瓊斯盃而已，當個打雜的也無妨，重點還是學習！」謝宗融說。

(中時電子報)

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