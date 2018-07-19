台韓體感產業翹楚聯手 北高打造VR樂園

2018年07月19日 18:10 中時 柯宗緯

國內首家體感產業分級自律場所，設在高雄大魯閣草衙道VR＋場館。（柯宗緯攝）

國內首家體感產業分級自律場所，19日正式設在高雄大魯閣草衙道VR＋場館。（柯宗緯攝）

台韓VR體感業者VADER及ETRIBE攜手合作，放眼國際市場，目標將達到市占率全球第1。（柯宗緯攝）

台、韓體感產業翹楚VADER及ETRIBE，19日宣布攜手合作，第一步將於台北、高雄打造兩家以VR為主題的大型主題樂園，進一步輸出入兩國VR產品及中小型加盟商，目標放眼國際市場，將搶攻VR加盟店世界市占率第1位。

威達娛樂（VADER）執行長Harrison Lee指出，AR及VR未來5年複合成長率為45％以上，預計2021年全球市場可飆到200億美元。不過，目前VR產業仍以遊戲占比最大宗，據Green Light Insights估算2022年將占42％。

Harrison Lee表示，目前威達娛樂亞洲加盟店涵蓋中、日、韓、菲等地區簽約加盟店已有245家，威達除開發符合市場軟體外，也將扮演橋粱角色，將台灣軟體業者產品透過威達通路帶向國際。

Harrison Lee表示，此次與韓國最大VR營運商ETRIBE合作，在台灣推出第1個合作項目，計畫未來半年內，在台北西門町及高雄市中心打造兩座大型VR數位主題樂園，占地分別有350坪及1000坪以上空間，提供30至50款VR遊戲，預計2018年底、2019年初營運，產值逾上千萬美金。

今日威達娛樂所屬的大魯閣草衙道「VR＋」也在經濟部工業局見證下，宣布成立國內首家分級自律場域。工業局副局長楊志清指出，VR＋業者針對遊戲內容依法標示分級、情節、警語，保護消費者及兒少，未來將作為示範功能提供其他營運商參考。

(中時 )