台中南屯中和里關懷據點　有吃有玩好幸福

台中市南屯區中和里關懷據點，老人共餐服務，由別於外人送餐，這裡志工自己煮，食材有捐助也有來自長輩們自己田裡種的，大家都吃得很開心。（黃國峰攝）

友善列印
中時
台中市南屯區中和里關懷據點，卡拉OK時間，老人家隨著台上同伴的歌聲，在台下打拍子附和，漸漸忘卻歲月帶來的孤獨。（黃國峰攝）
台中市南屯區中和里關懷據點，卡拉OK時間，愛唱歌的議員劉士州（右）也會來唱幾首，與老人家同樂。（黃國峰攝）

中和社區發展協會推動關懷據點，老人家們來這邊學學唱歌跳舞，又唱又跳，還有各種課程可以學習，中午志工們還下廚煮上豐盛健康的午餐與長輩們共享，直呼真的好幸福。

中和社區發展協會理事李金治指出，課程主要是由志工帶領長輩們唱歌、跳舞，有時會請手工藝老師來講課，學習製作一些節慶的應景手工藝品，老人家除了來這邊上課外，也很喜歡來這裡聊天。中和發展協會理事長蘇明松指出，市府有活動時，也經常請長輩們把平常練習的舞蹈拿出來表演，讓大家都覺得很榮幸。

中市一般社區老人共餐服務，很多是餐廳煮好了，再外送到社區活動中心，這裡則是社區的志工自己煮，魚、肉、蔬菜、點心等食材都有人贊助，有的老人家也覺得不好意思，輪流到自己田裡拔一些青菜來共享，點心有時也有特別的，向這次有人贊助一大桶的仙草，大家都吃得很開心。

當帶動唱的老師播放起割稻仔歌的前奏，班裡的老人家都雀躍得站起來，一副躍躍欲試的樣子，當歌聲唱出「日仔頭出來時好天氣！」長輩們也跟著志工開始手舞足蹈起來！時間來到歌唱技巧班，大家也搶著點歌，遇到會唱的歌但自己沒點到，也跟著台上的人哼哼唱唱、打節拍，不管唱得好不好，都報以熱烈掌聲，在這同樂的歌聲中，漸漸忘卻歲月帶來的孤獨。

(中時 )

台韓體感產業翹楚聯手 北高打造V… 中山、雙連越玩越熱鬧 「爵士廣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。