台中南屯中和里關懷據點　有吃有玩好幸福

2018年07月19日 18:10 中時 黃國峰

台中市南屯區中和里關懷據點，卡拉OK時間，老人家隨著台上同伴的歌聲，在台下打拍子附和，漸漸忘卻歲月帶來的孤獨。（黃國峰攝）

台中市南屯區中和里關懷據點，卡拉OK時間，愛唱歌的議員劉士州（右）也會來唱幾首，與老人家同樂。（黃國峰攝）

中和社區發展協會推動關懷據點，老人家們來這邊學學唱歌跳舞，又唱又跳，還有各種課程可以學習，中午志工們還下廚煮上豐盛健康的午餐與長輩們共享，直呼真的好幸福。

中和社區發展協會理事李金治指出，課程主要是由志工帶領長輩們唱歌、跳舞，有時會請手工藝老師來講課，學習製作一些節慶的應景手工藝品，老人家除了來這邊上課外，也很喜歡來這裡聊天。中和發展協會理事長蘇明松指出，市府有活動時，也經常請長輩們把平常練習的舞蹈拿出來表演，讓大家都覺得很榮幸。

中市一般社區老人共餐服務，很多是餐廳煮好了，再外送到社區活動中心，這裡則是社區的志工自己煮，魚、肉、蔬菜、點心等食材都有人贊助，有的老人家也覺得不好意思，輪流到自己田裡拔一些青菜來共享，點心有時也有特別的，向這次有人贊助一大桶的仙草，大家都吃得很開心。

當帶動唱的老師播放起割稻仔歌的前奏，班裡的老人家都雀躍得站起來，一副躍躍欲試的樣子，當歌聲唱出「日仔頭出來時好天氣！」長輩們也跟著志工開始手舞足蹈起來！時間來到歌唱技巧班，大家也搶著點歌，遇到會唱的歌但自己沒點到，也跟著台上的人哼哼唱唱、打節拍，不管唱得好不好，都報以熱烈掌聲，在這同樂的歌聲中，漸漸忘卻歲月帶來的孤獨。

(中時 )