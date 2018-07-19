《中時晚間快報》槓上佛系發言人 黃光芹：閹割民眾知的權利

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綜合報導

◎槓上佛系發言人 黃光芹：閹割民眾知的權利

作為總統府發言人對媒體的詢問老是已讀不回，資深媒體人黃光芹槓上總統府發言人黃重諺，接連兩天在臉書上飆罵雞犬升天、小人得勢「阻難記者的背後，是刻意閹割民眾知的權利」。

◎指考成績公佈 分發錄取率恐創6年新低

大學入學考試中心19日公布指考10科、5標分數統計。今年除了國文和數甲5標分數明顯比去年提升，其餘8科5標分數大多下降甚至大倒退；其中數乙、物理、生物、歷史、公民與社會的5標下降超過5分，歷史科的「均後底」3標更比去年倒退超過10分。頂標部分，則是國文頂標增加10分、數乙頂標下降8分變動幅度較大。

◎解決兩岸問題 薛瑞福：敦促和平對話

美國國防部負責亞太安全事務的副部長薛瑞福(Randall Schriver)表示，北京方面對於臺灣施加的壓力比以前更大，對和平對話的道路興趣降低，而這令美國擔憂。他說，美國會繼續敦促兩岸和平對話，也會繼續支援美台關係，支持對台出售防禦性武器。

◎首開唱沒自信 小球瘋迷手打肥皂紓壓

小球（莊鵑瑛）日前宣布將在10月13日舉辦個人首場大型演唱會，雖有粉絲不斷替她加油，但她總對自己沒信心，經紀人表示，一直努力百分百的小球，總是讓人想百分百的支持她，也對票房成績相當期待。

(中時電子報)

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