畢書盡翹臀超吸晴！6代言狂吸3000萬

Bii今出席運動品牌代言活動。（尤嬿妮攝）

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Bii今出席運動品牌代言活動。（尤嬿妮攝）
Bii今出席運動品牌代言活動。（尤嬿妮攝）
Bii今出席運動品牌代言活動。（尤嬿妮攝）
Bii今出席運動品牌代言活動。（尤嬿妮攝）

畢書盡（Bii）近年人氣夯、代言邀約不斷，除了擔任美妝品牌大中華區代言人，加上飲料、手遊、運動品牌以及8月將辦公開活動的手機代言，他日前還接下高雄反毒大使，6項代言酬勞超過3000萬！他19日出席運動品牌活動，一連接受三項運動考驗，Bii擺出標準深蹲動作大秀翹臀，荷包賺滿滿之際不忘善盡代言人之責。

Bii今在戶外高溫下跟著教練舉重、打拳擊，透露之前常在健身房和教練一對一練拳擊，自己會邊打邊罵髒話紓壓，且健身完回家會拍下自己全身裸體的照片，檢視健身成果，但看完就刪除，不會存在手機裡，Bii說：「因為我手機常掉，怕撿到的人看到照片...會想說『這什麼啊，很弱耶』！」自認身材不夠完美。

Bii初到台灣發展時身材瘦弱、皮膚白皙，不時被老闆李亞明虧「弱雞」、「娘炮」，後來他努力健身，還練出二頭肌；聊起臀部曲線，Bii直言「我屁股本來就滿翹的」，表示經常被健身教練誇屁股翹，問他跟師弟陳彥允誰的臀部比較翹？Bii笑回沒比較過，但覺得師弟的身材比自己好；他下月4日首攻雄蛋，節目內容將與台北場不同，且他近來狂練台語，希望屆時給歌迷們驚喜。

(中時 )

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