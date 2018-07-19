基隆信義國小改建進度超前　2021年完工

2018年07月19日 18:38 中時 張穎齊

基隆市信義國小「老舊校舍整建暨地下停車場新建工程」進度超前2.63％。預計可在2021年完工，屆時將提供全新的教室及348個汽車停車位。（基隆市政府提供）

基隆市信義區信義國小校舍逾50年，老舊不堪使用，市府規畫校舍拆除改建工程，斥資7.1億元興建，新大樓將可提供43間教室、10間廁所及演藝廳，並在校內闢設新停車場，將可提供348個汽車停車位，預計2021年完工，市長林右昌今（19）日前往視察，並指出已比預定進度超前，能如期如質完工。

教育處表示，信義國小是位於基隆市中心樞紐的百年老校，但因校舍已超過50年未更新，基於校園永續發展的理念，市府向教育部爭取到1.7億元補助經費，加上市府自行投入的5.4億元，共斥資7.1億元，將可完成43間教室、10間廁所。

教育處指出，為使基隆市的交通狀況更加便利順暢，除了進行校舍整建外，也合併進行地下停車場的新建，將可增加348個汽車停車格，整體工程預計於2021年完工，截至目前進度為20.07％，較預定進度17.44％超前2.63％。

林右昌表示，目前整建進度超前，實感欣慰，不過仍須提醒承商，要利用暑假期間，把產生噪音跟粉塵的工項完成，另外也將原本信義國小緊鄰巷道寬道路，一併解決當的校舍拆除並退縮，讓信義與仁愛國小之間的狹窄巷道，拓寬為包括兩側各2米人行道的10米地多年來的交通瓶頸。

林右昌還指出，基隆市在18日晚間獲得2018國家建設卓越獎4個獎項，包括國土建設特別貢獻獎、環境文化設計、規畫設計及工程品質等獎項，在看過仁愛及信義國小工程進度後，他相信也有爭取公共工程委員會的國家工程品質獎或是國家建設卓越獎的潛力。

他最後補充，整個施工環境及市府施工查核小組多次查核，幾乎可以說是零缺點，這在市府的公共工程來講是相當難得的，因此他對於施工團隊表達肯定，但更期許承商在後續工程能夠繼續保持水準。

(中時 )