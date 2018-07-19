蔡詩萍：總統女士先生們 你們搞衰了台灣！

2018年07月19日 18:20 中時電子報 黃麗蓉

已是第3次政黨輪替，執政黨仍動不動就把責任推給前朝。企業擔心缺水缺電，蔡總統說：你不要唱衰台灣。有人擔心台灣競爭力滑落，蔡總統回說：現在是台灣最好的時刻！作家蔡詩萍不滿說，碰上喜歡老把問題拋給前朝的博士級總統，真是倒楣透頂了！他強調，我沒唱衰台灣，是總統女士先生們，你們搞衰了台灣。

蔡詩萍在臉書指出，政黨輪替，總統換人做，結果咧？執政者永遠可以把前朝當提款機使用，動不動就修理一下，動不動就把自己解決不了的問題，推給前朝，馬政府時代是如此，如今，蔡政府也是如此，「台灣人，你怎麼能不生氣！？」

蔡詩萍點出，企業擔心缺水缺電，蔡總統說：你不要唱衰台灣！政府承諾的社會住宅屢屢跳票，房價居高而不肯下，蔡總統說，都是馬政府時代炒高的。有人擔心台灣競爭力滑落了，蔡總統回應：現在是台灣最好的時刻！蔡詩萍說，不過，當自己回頭望望四周，外國直接投資日益減少，房價遲遲不退，年輕人以腳投票，前往大陸唸書覓職，北市也好，高市也罷，南北都會區店面歇業招租的紅紙條迎風搖曳，不知道現在到底「最好」在哪裡？

他表示，很多議題雖不會因改朝換代，就立馬解決，很多當下的困境，的確是前朝或許再加上前前朝，累積下來的難題，不能都推給現任者。但這不等於，選民就可以縱容執政者推卸責任，逃脫譴責！

蔡詩萍強調，你是執政者，就要告訴我們有沒有辦法解決。你是執政者，就要承擔我們小民的困惑不解、擔心，而非動輒板起臉說，你們都在唱衰台灣！這些年批評的人，可能被掌權者視為「唱衰台灣」，但真實情況是，你們當總統的，卻是真正在「搞衰台灣」！拜託，不要再從前朝提款機裡提款了，請給我們執政者的擔當、執政者的謙卑、執政者的誠懇！

網友說：「說的真好，別人不認同就說別人『唱衰』，明明整體經濟不好，還說是最好的時刻，這樣的國家會進步嗎？」、「我們不唱衰，但台灣一直很衰，真的是被政客搞衰~」、「政客可以在顏色鐘擺間喘息，我們永遠在他們晃蕩中沉淪。」

(中時電子報)