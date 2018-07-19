日本肉料理專門店「肉亭」台北車站 21日開幕

肉食主義者最愛「火炎原塊牛排」，大份量滿足饕客，售價520元／道。（圖片提供／肉亭）

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招牌「擔擔肉噴火鍋」微辣口感，令人吮指回味，售價480元／道。（圖片提供／肉亭）
餐廳「肉亭」室內空間寬廣，可作為大型聚會使用。（圖片提供／肉亭）
30公分長「魔王串燒拼盤」視覺感十足，售價799元／道。（圖片提供／肉亭）
創意料理「香草番茄壽喜燒」中西料理精髓，以薄切牛肉片鋪底，搭配整顆番茄與羅勒點綴，售價480元／道。（徐力剛攝）
肉亭名物「炙燒和牛壽司」售價350元／道。（徐力剛攝）

日本連鎖餐飲集團和民打造首間肉料理專門店「肉亭 わたみ」，全新1號店鄰近台北車站，坐擁地利之便，21日起正式營運。

新開幕「肉亭」坐落和民餐廳-站前店舊址，2樓110坪寬敞空間，可容納約170席座位，貼心提供單人、雙人、4人和6人座位區，滿足不同消費族群，室內裝潢加入燈籠、暖簾設計和風感十足。餐點以日本富士山為靈感，期許肉亭如同旭日東昇富士山般，象徵追求並堅持職人精神，提供顧客最佳味覺饗宴。

肉亭主打「肉」料理專門店，主廚精選牛、豬、雞、魚等食材入饌，搭配多類型烹調手法滿足饕客味蕾。招牌「擔擔肉噴火鍋」外型仿火山設計，以白菜及韓式味噌湯為基底，放上層層堆疊豬五花與豬絞肉點綴，是道記憶感十足料理。「火炎原塊牛排」以整塊牛肉進行烹飪，現場服務人員進行桌邊上菜秀，將高純度威士忌澆淋牛排後點火，火光四溢奪人耳目。

喜愛丼飯饕客不可錯過「極低溫烤牛肉丼」，薄切牛肉經舒肥手法鎖住肉汁，搭配溫泉蛋妝點;另道「魔王串燒拼盤」以特製鐵棍串起約30公分串燒，吸睛度百分百。

台灣和民餐飲董事長林大志表示，全新品牌「肉亭」耗時1年規劃成立，店內平均客單價落在500至700元間，適合所有年齡消費族群;看準台灣餐飲市場高敏感度，肉亭首間門店選址台灣，店內提供38道特色料理，未來將逐漸增加至55道，接下來也將引進日本鹿兒島A5和牛，消費者敬請期待。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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