《女兵日記》葉素娥喜歡大暖男　羅平告白：楊晴就是我的型！

2018年07月19日 18:20 中時 林淑娟

梁舒涵在《女兵日記》飾演的葉素娥爆紅。（TVBS）

《女兵日記》劇中葉素娥喜歡上排長。（TVBS）

《女兵日記》葉素娥爆紅。（TVBS）

《女兵日記》楊晴、羅平。（TVBS）

《女兵日記》楊晴、羅平。（TVBS）

TVBS、台視《女兵日記》收視旺，劇中持續受網友熱烈討論的「葉素娥」梁舒涵，劇中受到羅平飾演的上尉排長宋志強貼心關懷及慰問，少女心小鹿亂撞，慢慢對羅平產生仰慕之情，讓中尉排長楊晴心裡不是滋味，想起以前學長對她與對素娥態度的懸殊。羅平受訪時笑說：「素娥太可愛了！當然會想要保護她。」

平常下戲後的羅平，經常主動幫女生們拿東西、打飯，戲裡戲外都被誇「人帥又貼心」。羅平透露自己喜歡的女生類型，個性要外向、喜歡戶外健康活動，最重要的是要有相同興趣，他笑說：「楊晴就很不錯，不怕曬太陽、不拘小節、也愛運動，是很健康美的女生。」

梁舒涵劇中飾演有通靈體質的葉素娥，製造許多笑料，逗趣演出與個性讓她頗受觀眾喜愛，紛紛打趣稱她為「通靈少女2.0」。目前單身的梁舒涵表示，很喜歡在戲裡被羅平保護的感覺，相當有安全感，大誇羅平「簡直就是我的暖男」。在現實生活中，她透露自己喜歡的男生條件，要又高又壯，這樣才有被保護的感覺。

她透露，學生時期曾經有一段純純的感情，對方每天陪她一起補習、一起搭公車，讓她最覺得貼心的是，當天氣冷的時候，對方會幫她拉起外套拉鍊，貼心舉止讓她一直默默放在心中，因為她不是主動的個性，都是處於默默付出慢熱型，但畢業後與對方失去聯絡，讓一直沒有說出的話成為心中的遺憾。

楊晴與羅平在《女兵日記》感情逐漸明朗化，羅平即將要面對連上的另一位花心輔導長想追楊晴，他意外感到憂心，擔心楊晴會被欺負，正當要問楊晴是否有交往對象時，一時情急傳到軍中長官群組，被眾人嘲笑，讓楊晴暖在心中口難開，兩人的愛情悄悄萌芽。

(中時 )