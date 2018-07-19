六輕暑期環境體驗營 扎根學童敦親睦鄰

2018年07月19日 18:33 中時 張朝欣

台塑企業為讓學童了解石化廠區如何防制汙染，結合虎尾科技大學推出「暑期環境體驗營」，19日沿海地區學童在麥寮鄉六輕廠區體驗各種環境科學實驗，解說人員以淺顯易懂方式介紹六輕的環保設施原理，扎根學童對科學與石化業的認識。

台塑六輕致力敦親睦鄰，除了平日對地方的回饋，暑假期間針對學童舉辦環境體驗營，今年邀請六輕臨近7鄉鎮國小3至6年級400名學生參與，由虎尾科大電子工程系學生帶領學童進行環境科學體驗。

今年體驗營突破以往導覽解說模式，強調互動學習、動手操作與創意思考，並融入科學原理、汙染防制設施與桌遊遊戲等元素，讓學童在輕鬆中快樂學習。

「分餾666」讓學童了解原油如何透過蒸餾與分餾方式，分解成輕油、燃料油、瀝青等石化原料；「靜電集塵」則是將線香的煙集中在保特瓶內，利用靜電所產生的吸引力與排斥力進行除塵。

課程另一特色是「海豚悠游麥寮港桌遊」，此套桌遊經過1年的活動實驗，適合國小學童團體競賽，遊戲的元素以台塑企業工安環保設施為主軸，讓學童在遊戲中了解台塑企業的環保設施原理與友善環境的作法。

台塑六輕管理部副總經理陳文仰表示，「暑期環境體驗營」以淺顯易懂的方式讓學童了解六輕的環保設施，扎根學子對科學與石化業的認識，希望學童可以與父母一起分享，建構對台塑企業的新思維。

(中時 )