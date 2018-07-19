竹市與城市一同設計競賽為舊城新生

「Japan Sushi Laman」（JSL）團隊以「帶你逛市場」作品拿下「與城市一同設計」競賽第1名，並抱走5萬元獎金。（陳育賢攝）

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新竹市政府辦理總獎金10萬元的「與城市一同設計」比賽，19日公布結果，由JSL團隊以「帶你逛市場」拿下第1名。（陳育賢攝）
新竹市政府辦理總獎金10萬元的「與城市一同設計」比賽，希望活化舊城市並為舊市場注入新生命。（陳育賢攝）

為鼓勵青年提出創意替舊城、舊市場注入新生命，新竹市政府特別辦理總獎金10萬元的「與城市一同設計」競賽，來自全國不同專業領域的8隊青年，以新竹東門市場作為發想主題，19日比賽結果出爐，由JSL團隊以「帶你逛市場」拿下第1名。

勞工處表示，此次競賽有來自全國8隊青年組隊參加，結果由羅湛、鄭喬安、彭詠晴的「Japan Sushi Laman」（JSL）以「帶你逛市場」作品拿下第1名，並抱走5萬元獎金，其作法是包括設導覽APP，並透過改善現有指標的編碼方式，藉由顏色分區，讓東門市場不再如迷宮一般讓人困惑，逛東門市場成便利又舒適的休閒活動。

第2名由社區規畫師陳亮諼、陳怡禎、曾君萍的「探險3小隊」以「東門心視」拿下，並獲3萬元獎金，其規畫在鬼門開時，結合店家的營業項目，並利用東門市場既有的陰森形象，舉辦闖關、扮裝體驗活動，吸引大家踏入東門市場。

由林高正、林高玉、洪嘉君組成的「大島聯合設計」則以出版「東門誌」刊物拿下第3名及2萬元獎金，其串連店與市民，提出包括扶梯、燈光、招牌設計等改善計畫。

(中時 )

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