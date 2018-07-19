蔣萬安魅力橫掃演藝圈 代言選秀活動女星爭相示愛

2018年07月19日 18:25 中時電子報 綜合報導

由國民黨青年部舉辦的「狂五夏祭青年盃競賽」舉行代言人與活動發佈會，深受年輕人喜愛的活動代言人蔣萬安表示：「此次活動分為街舞、彈唱、電競、設計、籃球鬥牛等五項競賽，自己在學生時期是籃球校隊亦熱愛跳舞與歌唱」又認為：「在參加競賽的過程中除了能彼此切磋之外，隊友更能相互鼓勵培養團結的精神，彼此串聯蠻勵志的，希望年輕朋友們能踴躍報名展現自我」並笑稱蠻想報名參加的！

國民黨青年部主任翁紹輝表示：「此次活動除了獎金之外，街舞與彈唱項目有與經紀公司一同合作，表現優異者若被經紀公司相中，將有機會簽署經紀合約出道成為藝人」。

發佈會也公佈了街舞項目代言人「洪淇」與彈唱項目代言人「郭少軒」，洪淇帶來了精彩的街舞演出炒熱氣氛，郭少軒則現場高歌一曲震撼全場。洪淇表示：「自己是舞者出身，熱愛表演，從舞者、兒童台姊姊到現在成為演員，一路走來需要很多熱情與努力，現在的年輕朋友很幸福能有這樣的比賽平台，有機會展現自己，一定要好好把握機會參加！」郭少軒則表示：「自己是參與超級偶像歌唱比賽出道的，年輕人有夢想很美好，雖然努力不一定會成功，但是勇敢的跨出步伐參與比賽，才華才能被看見，並且離夢想更進一步！」兩位代言人齊聲呼籲年輕人趕緊報名參與，盡情展現自己的活力熱情與唱跳才藝！

洪淇與郭少軒現為同門師姊妹，兩位也都是蔣萬安委員的小粉絲，發佈會結束後爭相與蔣萬安委員合影！記者問到要成為她們的師弟妹需要具備什麼條件，洪淇表示：「除了要有自信與才藝外，最好要具備像蔣萬安委員的顏值！」郭少軒立刻表示：「這樣標準太高了啦！會不會沒有人敢報名？」蔣萬安委員暖笑著回應：「那我還是不報名歌唱競賽了，因為剛剛聽完少軒的歌聲，我不敢報名了！」。

洪淇與郭少軒會後表示，蔣萬安委員本人顏值高且親和力十足，可稱為新一代能量暖男代表，非常開心能與他一同代言這麼有意義的活動，也希望看見更多年輕人在舞台上發光發熱。

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(中時電子報)