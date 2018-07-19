指考放榜 新竹女叫倪于晴拿該校2、3、4類榜首

新竹女中學生倪 于晴（左）指考表現亮眼，囊括該校2、3、4類榜首。（陳育賢攝）

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新竹女中學生倪 于晴指考表現亮眼，囊括該校2、3、4類榜首。（陳育賢攝）

大學指考19日放榜，新竹女中學生成績優異，其中身兼學校儀隊的倪于晴表現亮眼，囊括該校2、3、4類組榜首，而倪于晴上高中後，1天也沒補過習，她說，平常在課堂上就一定會把所有問題搞懂，考後則一定把不懂的問到會，這樣念起書來會事半功倍。

新竹女中校長呂淑美表示，新竹女中此次指考成績平均相當不錯，1類組500分以上有12人，450分以上有66人，400分以上累計有134人。3類組500分以上有1人，450分以上有12人。400分以上有36人。

而綜觀新竹市，此次第1類組最高分是新竹女中的林景贊，成績為518.8分，2類組最高分是實驗中學吳陽禾的452.95分，第3類組為實驗中學林大正541.8分。

新竹市第1類組榜首林景贊，遵從早睡早起按部就班學習，上課要專心，並依照進度學習與複習，她的第1志願是台大法律系，希望成為優秀的律師

而倪于晴則是在二類組考421.5分，3類組508.3分，4類組423.3分，她3年都沒補過習，下課後也沒像其它人要苦讀到半夜，不懂的問題一定在課堂中就搞懂，只在高3參加過學校辦的夜讀。

但因學測時，數學考的不理想，自己又想當外科醫生或牙醫，當時的成績很難填的上，因此下定決心考指考，此次指考成績可順利上醫學系。

(中時 )

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