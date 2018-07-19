《亞洲超級名模生死鬥6》14位女孩搶超模頭銜

2018年07月19日 18:28 中時 潘鈺楨

Star World實境節目《亞洲超級名模生死鬥》第六季將進入更時尚、更激烈的競爭！這次參賽者來自香港、印尼、日本、馬來西亞、緬甸、台灣、泰國、菲律賓、越南以及新加坡，堪稱是最多元及迷人的一季，每位選手將會展現自己與眾不同的風貌和獨特的背景文化，爭取亞洲超級名模的頭銜。

節目主持人繼續由亞洲超級名模辛蒂畢夏(Cindy Bishop)擔綱，連續三季執主持棒；國際知名的時尚攝影師蔡宇(Yu Tsai)再次擔任創意總監，指導引領參賽者們在激烈競爭中往目標邁進！還有前幾季深受粉絲喜愛的選手們也將出現在這一季中，包括第三季的莫妮卡(Monika Sta. Maria)、第五季的施晴(Shikin Gomez)和杜雯(Nguyen Minh Tu)。

由Refinery Media製作的節目執行製作人Karen Seah表示：「延續上一季中受到廣大粉絲們熱烈迴響，這季我們挾持這股氣勢，在充滿原始自然與前衛指標的曼谷城市中，讓創意與說故事的方式發揮到極致。最重要的是，這季將加入新的元素，讓粉絲可以更貼近一探這些女孩的節目旅程，並替未來一季開創新的格局。」

福斯傳媒集團亞洲區FOX Life和FOX娛樂頻道副總Dean Dezius也提到：「隨著進入第六季比賽，我們從亞洲各地發掘出令人驚豔的女孩們，她們各自擁有獨特個人背景和優秀天賦潛質，很開心能為這群明日之星提供最好的國際舞台，並且讓她們從每一次拍攝任務磨練中學習成長，相信她們的故事能吸引更多粉絲注目，同時也為我們的合作夥伴打造出極具聲量的優異平台，毫無疑問的，《亞洲超級名模生死鬥6》絕對是這個夏天不可錯過的節目！」

這個夏天一起跟著《亞洲超級名模生死鬥6》14位女孩兒的旅程，看看誰能成功駕馭每週的挑戰，以及這些女孩們面對高級時裝走秀和平面拍攝展現出的不凡。《亞洲超級名模生死鬥6》除了在電視頻道播出外，同時也會放在網路和社群媒體中，讓粉絲透過不同的管道一起見證亞洲最受歡迎的名模選秀實境節目。《亞洲超級名模生死鬥6》是由官方汽車贊助夥伴Subaru、菲律賓的官方手機合作夥伴Huawei以及新加坡的官方保養品合作夥伴ést.lab by ESTETICA共同贊助播出。

《亞洲超級名模生死鬥6》播出無設限！8月22日起，除了每週三晚上10點在Star World頻道播出外，同時也可以在線上串流影音平台FOX+上同步觀賞，想知道節目更多獨家新聞與資訊，請至官網www.asntm.com或追蹤《亞洲超級名模生死鬥》的Facebook、Twitter和Instagram官方帳號。

(中時 )